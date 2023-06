Stel spot per ongeluk vlinder die al 33 jaar niet in Nederland is gezien

Wat begon als onschuldige foto van een mooie vlinder, bleek later een grote ontdekking. Liesbeth Feddes en Hein Nouwens hebben in een natuurgebied in het Limburgse Vijlen een vlindersoort gespot die al 33 jaar niet meer in Nederland gezien was. De Vlinderstichting is razend enthousiast. "Dit is voor ons een belangrijke waarneming."Als echte natuurfanaten zijn Liesbeth en Hein vaak in het groen te vinden. Hein fotografeert alles wat hij tegenkomt, en dan vooral insecten. Zo had hij afgelopen maandag tijdens hun vakantie in Vijlen een vlinder voor zijn lens. "Ik dacht dat het de iepenpage was. Dat is een iets minder bijzondere vlinder", vertelt Hein aan Editie NL. "Maar toen ik de foto's later beter bekeek dacht ik: volgens mij is dit een pruimenpage."Zijn vermoeden werd bevestigd door de Vlinderstichting. Het betreft inderdaad een pruimenpage, die al sinds 1990 niet meer in Nederland gezien is. "In totaal zijn er 20 waarnemingen van gedaan", vertelt Michiel Wallis de Vries van de Vlinderstichting. Hij is erg enthousiast over de vondst. "Dit is echt heel bijzonder. Voor ons is het een belangrijke en fijne waarneming."Hein en Liesbeth zijn zelf ook onder de indruk van hun bevinding. "Het is natuurlijk erg leuk om zo'n soort te vinden. Voor ons is dit wel een bijzonder moment", zegt Hein.De gespotte vlinder is gedeeld op waarneming.nl, waar de pagina in enkele dagen ruim 750 keer werd bekeken. "Nu komen de fanatiekelingen erop af", lacht Liesbeth. "We zijn in Vijlen al een aardig groepje mensen tegengekomen dat de vlinder ook graag wilde zien. Ik verwacht dat er dit weekend nog wel meer liefhebbers op afkomen. Je kunt de vlinderfanaten een beetje vergelijken met vogelaars."Toch is dat niet iets wat Wallis de Vries mensen aanraadt. "We proberen dat als Vlinderstichting te ontmoedigen. Je wil niet dat plek van de waarneming platgelopen wordt. Bovendien is het een soort waarbij je goed moet opletten om hem te zien. Hij is redelijk mobiel, dus dat hij de ene dag ergens wordt gespot, wil niet betekenen dat hij daar de dag erna nog te vinden is."Of de pruimenpage zich daadwerkelijk in Nederland gaat vestigen, is nog de vraag. "Hij is altijd als dwaalgast gespot, nooit voor langere tijd", vertelt Wallis de Vries. "Of hij zich hier nu vestigt kun je na een enkele waarneming nog niet stellen."De vlinderexpert hoopt van wel. "Het gaat niet goed met de vlinder in Nederland. We raken er meer kwijt dan we erbij krijgen, dus de pruimenpage is hier meer dan welkom. Dat het deze soort is gelukt om Nederland te bereiken is een belangrijk signaal. Hopelijk lukt het straks meer vlinders."