Man klimt midden in de nacht in kerktoren en luidt klokken

Een arrestatieteam van de politie heeft vrijdagochtend vroeg een 33-jarige man uit de kerktoren van Meerssen gehaald. De man, afkomstig uit Meerssen, was daar in geklommen en had rond middernacht de kerkklokken geluid.



Geschrokken inwoners van Meerssen belden daarop de politie, die met veel patrouilles uitrukte. De man is aangehouden, zit in de cel en wordt vrijdag verhoord.



Volgens een woordvoerster van de politie werd groot ingezet omwille van de veiligheid van de man. Inwoners van Meerssen werden uit hun slaap gewekt door het klokgelui. De politie zette de omgeving van de kerk af.



Een onderhandelaar van de politie heeft urenlang met de man gepraat. Uiteindelijk greep het arrestatieteam in en wist de man rond 03.45 uur veilig naar beneden te halen.



Wat de man bezielde weet de politie nog niet.

Wat de man bezielde weet de politie nog niet.



Daarvan hij nou gewoon zin in. Dat had hij zijn hele leven al willen doen!



