Tom is al 17 jaar de 'drinkende student' boven menig nieuwsartikel

Hij was bijna 18 en stond aan het begin van zijn studietijd aan de TU Delft. Tom Verhoeff wordt 17 jaar na dato nog regelmatig herinnerd aan de introweek waar hij als eerstejaars aan meedeed. De foto die daar van hem gemaakt werd tijdens een bierestafette, duikt om de haverklap op in de media. "Het is een soort doorlopende grap geworden onder mensen die mij kennen.""Kijk, het is weer zover. Ze zijn weer het archief ingedoken." Met enige regelmaat krijgt Tom een appje van iemand in zijn omgeving die hem wijst op een nieuwsartikel met zijn foto erbij. De Hagenaar is inmiddels 34 en allang geen student meer, maar toch verschijnt zijn jongere zelf nog altijd bij nieuwe artikelen die gaan over studenten en/of drank.Afgelopen maandag was het weer zover. 'Bewustwording van alcoholgebruik onder Delftse studenten neemt toe', zo luidde de kop van een artikel in het AD. Op de foto is te zien hoe Tom tijdens zijn introweek in 2006 een biertje achteroverslaat.Tom neemt ons mee terug naar het moment. "Het was een maandag in augustus, ik stond aan het begin van mijn eerste collegejaar. Zoals in elke studentenstad was er een introweek vol activiteiten voor nieuwe studenten", vertelt hij aan Editie NL.De foto is gemaakt tijdens een bierestafette waar hij samen met andere eerstejaars aan meedeed. "Het was mijn allereerste biertje als student. Dat zie je ook wel aan mijn gezicht", lacht Tom. "Ik herinner me dat ik tijdens het drinken ineens een grote lens in mijn ooghoek zag. Dat was dus blijkbaar een fotograaf."De volgende dag stond zijn hoofd op de voorpagina's van twee kranten. "Terwijl ik nog lag bij te komen van de eerste avond zagen mijn ouders al wat ik had uitgevreten. Het ging ook meteen rond in de studentenwereld. Veel mensen die ik tegenkwam zeiden: 'Hé, jij bent die jongen uit de krant.' Een grappige manier om je studententijd mee te beginnen."Maar het bleef niet bij die twee voorpagina's. Toms foto – die in een beeldbank was geplaatst waar journalisten foto's in zoeken voor artikelen – werd nog veel vaker gepubliceerd. "Elke keer als er ergens een stuk verscheen over drankgebruik en studenten, dook dat beeld op."En nog steeds gebeurt dat. "Ik heb de tel niet bijgehouden, maar het zijn tientallen keren geweest. Soms ook bij best aparte onderwerpen, bijvoorbeeld over studenten met alcoholproblemen, of over mbo-studenten die niet geaccepteerd worden bij studentenverenigingen", vertelt hij. Ook is hij te zien bij een stuk over een alcoholvrije introductieweek voor moslims. "Bij al die stukken staat dan ineens jóúw foto. Dat is best gek."Gelukkig kan hij er zelf wel om lachen. "Ik krijg elke keer appjes van mensen die schrijven: 'Ze hebben je weer gevonden hoor!'. Het is een soort doorlopende grap geworden onder mensen die mij en het verhaal kennen. Zelf heb ik het nooit vervelend gevonden omdat je mij – als je niet weet dat ik het ben – niet echt herkent. Nu al helemaal niet meer. Maar ik kan me voorstellen dat het voor mensen die wel herkenbaar op zo'n foto staan niet altijd leuk is."