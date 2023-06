Afvalverwerkers ergeren zich groen en geel aan 'illegale' werkwijze van overheid: 'Onvoorstelbaar, toch?’

Plastic, rubber, glas en ander zwerfvuil dat tussen gemeentelijk of provinciaal groen zit en zo op akkerlanden verdwijnt. Gerenommeerde afvalverwerkers uit de regio komen het steeds vaker tegen en hekelen daarin de rol van de overheid. Die zou streng zijn richting de bedrijven, maar haar eigen ‘illegale’ werkwijze onderbelicht laten. Een brandbrief volgt: ‘Kijk wat je achterlaat.’Johan van Reel loopt op de dijk tussen Dalfsen en Zwolle een maisperceel in, maar heeft binnen tien meter zoveel ‘bewijsmateriaal’ verzameld dat hij het emmertje welhaast triomfantelijk in de lucht houdt.Stukken plastic, rubber, flesjes en ander puin rammelen tegen elkaar. ,,Zie je wel. Onvoorstelbaar, toch?” Weliswaar van een andere proportie, maar: ,,Je zet toch ook geen afgedankt bankstel ergens in de berm?”Een retorische vraag, maar de directeur van de Van Reel Groep als regionaal afvalverwerker uit Rouveen ergert zich in hoge mate aan lokale overheden, waterschappen en provincies. Die zijn druk met onderhoud van groen, maar springen in zijn ogen niet goed om met het overgebleven restafval.Even verderop aan diezelfde dijk ligt een bult bagger naast een sloot. ,,Ook hier plastic. Het wordt vermengd en verdwijnt zo de grond weer in.”Volstrekt tegen de regels, vindt de directeur, en daarin is hij niet de enige. Nog niet zolang geleden stuurde brancheorganisatie BVOR - Branche Vereniging Organische Reststoffen - een priemende brief richting Overijssel. Mede namens Reterra uit Goor, Van Werven uit Oldebroek, Van Lenthe uit Dalfsen, groenrecycling Wolfshagen uit Hasselt en dus de Van Reel Groep. Om die ogenschijnlijke illegale verwerking aan de kaak te stellen.Het steekt Van Reel, die zich dan nu even als spreekbuis opwerpt, dat het wagenpark en de trekkertjes van neem een waterschap als het ware vrij spel zouden hebben. ,,Terwijl wij om de twee weken bezoek krijgen van toezichthouders om te kijken of wij alles wel volgens de regels doen. Inspecties. Daar word je verdrietig van, maar wanneer je dan overal illegaal verwerkt afval tegenkomt toch zeker ook chagrijnig. Wij doen zo ons best.”Die irritatie zit hem eveneens in de volgens de bedrijven gebrekkige keuring van het overheidswerk. In nette bewoordingen wordt in de brief onder meer de rol van Omgevingsdienst - in deze regio ‘IJsselland’ - aangehaald. Die is toezichthouder namens gemeenten en provincies, maar zou nogal wispelturig met milieucontroles omgaan. Van Reel: ,,Ze krijgen andere prioriteiten, waardoor de eigen verwerking van groenafval in stand blijft.”Hoe gaat dat dan volgens de kritische verwerkingsbedrijven in zijn werk? Ingeschakelde loonwerkers of groenploegen van de overheid versnipperen het afval op de plaats waar het vrijkomt. Het overgebleven hout dat te groot is voor de zeef wordt verwerkt tot brandstof. Het fijnere spul wordt zonder bewerking in overleg met agrariërs rechtstreeks op akkerlanden gekieperd. Inclusief allerlei overgebleven rotzooi. Plastic, en ander puin.Tijd dat controles worden verstevigd en de overheid de hand in eigen boezem steekt, vinden de gerenommeerde afvalverwerkingsbedrijven. Een gelijk speelveld voor iedereen, betogen ze, zonder daarbij hun commerciële belang om groenafval te recyclen te ontkennen. ,,Maar het valt niet uit te leggen dat afval vanuit Stadshagen op een maisveld in Dalfsen wordt gestort, terwijl in Hasselt een verwerker zit die dat beter en schoner zou kunnen.”En die ondertussen flink investeert om aan alle kwaliteitseisen te voldoen en druk is met elektrificatie om maar zo duurzaam mogelijk de toekomst in te gaan. Van Reel neemt na ‘inspectie’ zijn emmertje mee. ,,Wereldwijd willen we de plastic soup aanpakken, maar laten we dan ook de zaken om de hoek op orde zien te krijgen.”De overheid vervult wat hem betreft daarin een voorbeeldfunctie. ,,Kijk wat je achterlaat voor je kinderen. We leven in 2023...”