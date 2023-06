Melvin (36) uit Deventer moet opeens stokoude ‘schuld’ betalen: ‘Ik dacht: ‘Holy shit!’

Stel je voor: je bent op een zonnige middag je auto aan het stofzuigen, staat er opeens een deurwaarder voor je neus. Of je even bijna 4000 euro ‘schuld’ kan betalen. Melvin Mulder (36) uit Deventer heeft een groot probleem. Zo lijkt het althans.,,En dan staat er ineens een mevrouw met een blocnote voor mijn neus’’, zegt Mulder. De frustratie zit hoog bij de Deventenaar. Want hij het gaat goed in z’n leven. Diep zat hij in de schulden. Maar daar was hij de laatste jaren weer vanaf. Tot hij zelf afgelopen week wéér wordt geconfronteerd met zijn verleden.Op straat voor zijn huis in de wijk Keizerslanden stapt een deurwaarder op hem af. De vrouw uit Nijmegen is op zoek naar hem. Als ze doorheeft dat Mulder tegenover haar staat, geeft ze hem een aanmaning. De 36-jarige Deventenaar blijft verbouwereerd achter.,,Waar die aanmaning van was, kon of mocht ze mij niet vertellen. Het enige wat erbij stond was Neckermann.com, verder geen dossiernummers of jaartallen’’, vertelt Mulder. Hij besluit de brief die deurwaarder aan hem geeft te openen.Incassobureau Vesting Finance eist 3.589,24 euro van Mulder: een schuld van 1.794,62 euro plus exact hetzelfde bedrag aan opgebouwde rente. Die schuld zou hebben opgebouwd bij webshop Neckermann.com. Maar wat hij daar gekocht heeft, weet hij niet. ,,Het kan zijn van een stoel of weet ik veel wat’’, zegt hij. ,,Ik vroeg me daarom eerst af of het wel Vesting Finance was en of het wel echt een deurwaarder is geweest.’’Ja, dus. De openstaande factuur is toch echt van Neckermann.com. Dat bedrijf is in 2020 door de rechter failliet verklaard en is onder curatele geplaatst. Andere bedrijven, zoals Vesting Finance, kunnen openstaande verrekeningen overkopen. Maar als Mulder belt met het incassobureau, wordt hij niet heel veel wijzer. ,,Het zou gaan om een rekening uit oktober 2006, maar dat betekent dat die met gemak al een keer of tien verjaard is.’’Hoe zit dat precies? Als een bedrijf twee jaar lang geen aanmaning voor een openstaande rekening van een klant stuurt, verjaart die ‘schuld’ na twee jaar. Dat geldt alleen bij aankopen als een nieuwe tv of wasmachine. Bij diensten, zoals verbouwing, geldt een termijn van vijf jaar.Als deze twee termijnen zijn verstreken, hoeven mensen die openstaande rekening niet meer te betalen, meldt het Juridisch Loket. Deze instantie geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen. Het Juridisch Loket heeft een speciale pagina op hun website voor Vesting Finance. De specialisten wijzen erop dat er nog wel een zogeheten morele betalingsverplichting geldt, oftewel: het is netjes als je toch nog aflost.In het geval van Mulder is er niet gewezen op deze morele betalingsverplichting, blijkt uit de brief die is ingezien door de Stentor. Hierin wordt hij gesommeerd direct het bedrag te betalen. Dat bevreemdt hem omdat het immers een stokoude schuld zou zijn, en hij nooit eerder een aanmaning heeft ontvangen. ,,De afgelopen tien jaar heb ik niks van Vesting Finance gehoord.’’Het verhaal van de Deventenaar staat niet op zichzelf. Er zijn meer gedupeerden. Als je googelt op het in Amersfoort gevestigde Vesting Finance, lees je allemaal dezelfde soort verhalen van mensen. Ze vertellen op verschillende fora dat zij ook geconfronteerd zijn met jarenoude rekeningen en de schuld snel moeten aflossen.Stuk voor stuk mensen die gefrustreerd zijn, en met hun handen in het haar zitten. Want zo’n plotse aanmaning van duizenden euro's gaat je niet in de koude kleren zitten, weet ook Mulder. Al zegt hij er tamelijk rustig onder te blijven. ,,Ik kan er weinig mee, maar je wordt wel weer geconfronteerd met je verleden.’’Mulder belandde meer dan vijftien jaar geleden in de schulden. ,,Ik heb bij iemand ingewoond waar wel eens een rekening werd geskipt en op mijn achttiende was ik niet bezig met rekeningen betalen’’, legt hij uit. Het leidt uiteindelijk tot een schuld die zo groot is dat hij een schuldhulpverleningstraject ingaat.Na vier jaar heeft Mulder zijn schulden netjes afgelost. Zijn leven, ook financieel, begint weer vanaf nul. De Deventenaar besluit zich in te zetten voor lotgenoten, wat leidt tot de oprichting van Stichting Armoedebestrijding Nederland.Sinds kort stelt Mulder spullen zoals eten beschikbaar in voedselkasten om mensen uit de armoede te slepen. Hij is trots op de stappen die hij heeft gezet. Want zijn schuldenlast had nogal een impact op z’n gezin. ,,Als er vroeger een gepeperde rekening kwam, schoot mijn vrouw in de stress en raakte ze chagrijnig.’’Precies die stress wil Mulder bij anderen voorkomen. Hij waarschuwt incassobureaus als Vesting Finance. ,,Ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die dan in paniek raken, waardoor ze een betalingsregeling treffen of het bedrag in één keer betalen. Maar met paniek los je niks op, daar heb je alleen jezelf mee. Win eerst informatie in en betaal het niet.’’