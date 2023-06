Zwangere Amerikaanse vrouw doodgeschoten door haar 2-jarige zoon

Een zwangere vrouw en haar ongeboren kind zijn vorige week in de Amerikaanse staat Ohio overleden nadat haar 2-jarige zoon haar per ongeluk in de rug had geschoten met een pistool, meldt de politie. Het jongetje had het geladen pistool in de ouderlijke slaapkamer gevonden toen zijn moeder de was aan het doen was.



De 31-jarige moeder belde meteen na het incident, dat op 16 juni gebeurde, alarmnummer 911. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar artsen middels een keizersnede een vergeefse poging deden haar baby te redden. Enkele uren later overleed de moeder aan haar verwondingen.



De politie vond in de slaapkamer een 9mm-pistool op een nachtkastje, evenals twee andere geladen vuurwapens. De man van het slachtoffer was niet thuis op het moment van het incident. De wapens waren van hem, zei hij tegen lokale media.



Volgens het Pew Research Center heeft ongeveer 40 procent van de Amerikaanse huishoudens vuurwapens. In meer dan de helft van die huishoudens wonen ook kinderen. Maar minder dan de helft van de huishoudens met wapens bergt ze veilig op, volgens de Johns Hopkins University's School of Public Health.

Reacties

23-06-2023 08:55:18 trevor

NRA: Als ze zelf een wapen gedragen had, had ze deze tragedie kunnen voorkomen en deze crimineel uit kunnen schakelen.

23-06-2023 09:25:22 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.088

OTindex: 86.109

@trevor :

Hij was geen crimineel: hij heeft t recht zich met een wapen te verdedigen, net als iedere Amerikaan Hij was geen crimineel: hij heeft t recht zich met een wapen te verdedigen, net als iedere Amerikaan

23-06-2023 19:57:51 Jura6

Erelid



WMRindex: 3.051

OTindex: 2.076

Je moet het 2e amendement niet onderkennen hoor... foei!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: