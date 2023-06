81-jarige vrouw treft inbreker naast bed aan en jaagt hem uit huis

Een 81-jarige vrouw heeft donderdagochtend het heft in eigen handen genomen. De vrouw schrok tussen 04.00 uur en 06.00 uur wakker toen er een inbreker naast haar bed stond. Maar in plaats van in paniek te raken stuurde de oudere vrouw de man zelf het huis uit.



De inbreker klom woensdag- op donderdagnacht door het raam van de woning aan de Grachtwal in Marknesse. De 81-jarige bewoonster lag te slapen en werd plots wakker toen een man naast haar bed stond, meldt de politie op Instagram.



De inbreker werd vervolgens door de bewoonster weggejaagd. Tijdens het vluchten heeft hij een aantal goederen achtergelaten, wat precies is niet bekend.



De politie roept getuigen op zich te melden.

Reacties

22-06-2023 19:47:31 allone





Waarom dacht de dief dat er waardevolle spullen in de slaapkamer waren? En hoe jaagt een 81 jaar oude dame inbrekers weg?



22-06-2023 21:46:47 allone





@Emmo :

Wie slaapt er naast een bezem? Wie slaapt er naast een bezem?

22-06-2023 22:43:25 allone





@Emmo :

Bij bezem moet ik aan tante Sidonia denken… Bij bezem moet ik aan tante Sidonia denken…

22-06-2023 23:15:08 Mamsie





Jullie zitten er allemaal helemaal naast.

Ze liet die insluiper vreselijk schrikken door haar kunstgebit uit te spugen en haar pruik af te zetten. Dat was voldoende!

23-06-2023 00:57:12 HoLaHu





Persoonlijk denk ik dat ze er nog wel heel lang last van kan hebben. Ze gaf ook toe dat ze nou, nadat ze de deur op slot had gedaan, nog wel een keer of drie terugging naar de deur om toch maar goed te zien dat die echt op slot zat. Arm vrouwke... @Mamsie : Ik heb toevallig vandaag een programma op tv gezien, waarin deze vrouw aan het woord kwam. Het was een zeer kwieke dame, die uiteraard wel heel erg geschrokken was, maar die op dat moment zeer adequaat reageerde. De dief sprak bijna geen Nederlands, maar een paar woordjes en zei meerdere malen sorry...Ze heeft hem gewoon weggejaagd door te roepen: Wat doe je hier? Maak dat je wegkomt, ik bel de politie! en meer van dat soort kreten..Achteraf was ze heel blij dat de dief haar niet aangerand had of zoiets..er was niks lichamelijks gebeurd, zo drukte zij het uit.Persoonlijk denk ik dat ze er nog wel heel lang last van kan hebben. Ze gaf ook toe dat ze nou, nadat ze de deur op slot had gedaan, nog wel een keer of drie terugging naar de deur om toch maar goed te zien dat die echt op slot zat. Arm vrouwke...

