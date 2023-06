Nederlandse toerist vergeet 1000 euro bij geldautomaat, Italiaans meisje redt zijn vakantie

Een zonnige vakantie aan het Gardameer in Italiƫ veranderde voor een Nederlandse toerist bijna in een nachtmerrie. De man probeerde zaterdag 1000 euro op te nemen bij een geldautomaat in het dorpje Gargnano del Garda. In de veronderstelling dat de transactie was mislukt en de geldautomaat een storing had, liep de Nederlander weer terug naar zijn auto en ging ervandoor. Luttele seconden later staken zijn zuurverdiende flappen alsnog uit de automaat, schrijven Italiaanse media.



Een jonge Italiaanse vrouw ziet een potentieel drama voor haar ogen voltrekken en besluit in actie te komen. Ze probeert de Nederlander nog te roepen, maar die hoort haar dan al niet meer. De man stapt in zijn auto en rijdt weg. Nog net op tijd weet de scherpe Italiaanse het model en het kenteken van de auto te noteren.



Samen met briefgeld gaat ze ermee naar de lokale politie, die direct een zoektocht start naar de toerist.



Met behulp van het kenteken, het model van de auto en verkeerscamera's langs de wegen weet de Italiaanse politie de Nederlander al snel te traceren. Er wordt contact met hem gelegd en de 1000 euro wordt teruggestort op zijn bankrekening.



De Nederlander, die volgens Italiaanse media ergens in de 60 is, was zo dankbaar dat hij zijn geld weer terug had dat hij zowel de eerlijke vindster als de lokale politie een bos bloemen heeft gestuurd.

Eerlijke dame! Die heeft haar bloemetje verdiend.

