Vrachtwagentje is zó zwaar beladen dat zelfs de berger ‘m niet weg kan slepen

Een man (62) uit de gemeente Kampen heeft gisteren op de A28 in Drenthe voor veel overlast gezorgd met zijn veel te zwaar beladen vrachtwagentje. De man overschreed het maximum laadgewicht met bijna 5000 kilo: het gewicht van een volwassen olifant.De ellende begon toen de man een klapband kreeg op de snelweg, ter hoogte van het dorp Hooghalen. Toen de hulpdiensten arriveerden, zagen ze dat zijn gehuurde wagen tot de nok toe volstond met frisdrank, toiletartikelen en speelgoed voor op een markt.En dat vormde een probleem voor de berger. De lading was namelijk zo zwaar dat de auto niet op reguliere wijze afgevoerd kon worden. Het wiel vervangen ging ook niet: de totaal vervormde velg was namelijk niet los te krijgen van de kromgetrokken achteras.Rijkswaterstaat heeft voor ruim vier uur de rechter rijstrook moeten afsluiten tot er een berging was voor zwaar vervoer. Op de weegbrug bleek pas hoe zwaar het vehikel was belast: 8380 kilo, waar 3500 het maximaal toegestane gewicht is voor dat type auto. Een overschrijding van bijna vijf ton.De man was daarmee een gevaar op de weg, zo oordeelde de politie die hem daarvoor op de bon slingerde. Vanwege de kromme as mag het voertuig pas weer de weg op, als het opnieuw is gekeurd.