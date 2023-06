Hoge Veluwe waarschuwt: 'Sinds komst van wolf keldert wildstand in park'

Het Nationale Park De Hoge Veluwe maakt zich ernstige zorgen over de gevolgen van de aanwezigheid van wolven voor de totale wildstand in het park. Sinds de komst van de wolf ziet De Hoge Veluwe de stand van de edelherten, reeën en wilde zwijnen in het nationale park kelderen, en slaat alarm. Andere natuurbeheerders vinden de impact daarvan gering.



Volgens het hoofd bedrijfsvoering van het park, Jakob Leidekker, heeft de komst van de wolf dit voorjaar geleid tot een alarmerende daling van het aantal edelherten in het gebied. "Dit voorjaar hebben we 65 procent minder kalveren van edelherten geteld. Voor het eerst zien we de drastische gevolgen van de wolf op de totale wildstand", vertelt Leidekker in een interview met dagblad Trouw.



In tegenstelling tot andere natuurbeheerders, zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en gemeenten, die beweren dat de impact van de wolf beperkt is, benadrukt De Hoge Veluwe dat de gevolgen groter zijn. "We hadden gerekend op 98 jonge edelherten, maar we hebben er slechts 34 geteld dit voorjaar", aldus Leidekker.



Het park herbergt naar schatting zeven wolven, bestaande uit twee volwassen dieren en vijf welpen. Hoewel de andere natuurbeheerders aangeven dat de dieren wat schuwer en minder zichtbaar zijn geworden sinds de komst van de wolf, stelt De Hoge Veluwe dat de consequenties veel verder reiken.



Afgelopen najaar waarschuwde Leidekker bezoekers van het natuurpark nog om niet te dichtbij de wolven in het park te komen om bijvoorbeeld foto's te maken. Hij maakt zich zorgen dat de wolven te gewend raken aan mensen wat voor problemen in de toekomst kan zorgen:



Binnen de omheining van het park leven momenteel ongeveer 180 edelherten en vijftig wilde zwijnen. Om overpopulatie te voorkomen, vindt er jaarlijks afschot plaats. Echter, vorig jaar is er voor het eerst nauwelijks gejaagd. De Hoge Veluwe vreest dat de wolven de wildstand dusdanig zullen decimeren dat de voortplanting in gevaar komt en dat er een ecologische ondergrens wordt bereikt voor een gezonde populatie, aldus Leidekker.

Reacties

21-06-2023 16:03:59 Emmo

Stamgast



't Is ook nooit goed of het deugt niet.

21-06-2023 16:20:37 Feraturion

Senior lid

Man, man, man. Stop met de natuur te controleren. Jagers schieten elk jaar heel veel herten dood omdat het er te veel zijn. Maar als de wolf er wat op eet zijn het er te weinig.



21-06-2023 17:34:20 Jawel

Oudgediende



Als ze nou beginnen met die hekken weg te halen, dan kunnen de herten gewoon vluchten. En door de uitwisseling met dieren buiten het park vindt er ook minder inteelt plaats. Dat is namelijk wat ze bedoelen met die ecologische ondergrens...

21-06-2023 23:16:48 Emmo

Stamgast



@Jawel : De kans bestaat dan wel dat een niet onaanzienlijk aantal van die herten ondersteboven worden gereden op de doorsnijdende wegen.

22-06-2023 09:02:06 MIADIA

Oudgediende



@Feraturion : ja maar de jagers betalen voor vergunningen enzo, die wolven doen maar wat...

22-06-2023 09:13:37 Emmo

Stamgast



Geen wonder dat het een zootje wordt.



Afschieten die beesten. @MIADIA : Wááát? Betalen die wolven niet voor hun jachtvergunning? Straks ga je me óók nog vertellen dat die ze de bijbehorende opleiding niet hebben gevolgd!!!Geen wonder dat het een zootje wordt.Afschieten die beesten.

22-06-2023 09:54:59 allone

Oudgediende



@Emmo :



Afschieten die beesten. QuoteAfschieten die beesten. ook daar heb je eerst een vergunning voor nodig… anders wordt t een zooitje

22-06-2023 12:15:54 merlinswit

Oudgediende



Eerst moesten de dieren wegens overschot afgeschoten worden. Nu zijn er even te weinig en straks is er weer een evenwicht. Niets bijzonders aan de hand.

22-06-2023 14:25:15 venzje

Oudgediende



De Hoge Veluwe is gewoon een groot soort kippenhok. Als er een roofdier door de hekken binnendringt kan de bevolking nergens heen vluchten.

