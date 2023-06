Huisbaas zet eigen flat in lichterlaaie op de tonen van ‘We Didn’t Start The Fire’

Een huisbaas met een duister gevoel voor humor heeft opzettelijk zijn appartement in brand gestoken in Duluth, in de Amerikaanse staat Minnesota, terwijl het lied ‘We Didn’t Start The Fire’ van Billy Joel aan het spelen was. Dat melden verschillende Amerikaanse media.



Het incident dateert van 18 mei. Volgens de aanklacht werden agenten kort na 4 uur ’s ochtends naar een duplex in Duluth gestuurd na een melding van een brandende flat. Toen de hulpdiensten arriveerden, stond het bovenste appartement in lichterlaaie en weerklonk het lied ‘We Didn’t Start the Fire’ uit de brandende woonruimte.



De huurder werd naar eigen zeggen wakker van het kabaal van de huisbaas, geïdentificeerd als de 37-jarige Travis Carlson, die 20 minuten lang «glas kapotsloeg en dingen brak». Carlson klopte vervolgens aan op de deur van de benedenhuurder met de melding dat «het huis in brand stond».



Een buur, die de hulpdiensten belde, zag dat de huisbaas een helm droeg en zijn eigen ruiten insloeg. De aanklacht vermeldt dat er sporen van brandversnellers zijn gevonden in Carlsons appartement.



De huisbaas werd daags nadien gearresteerd met «verse brandwonden» op zijn armen en benen. Hij wordt beschuldigd van brandstichting. Bij veroordeling riskeert de man tot twintig jaar cel. Waarom hij zo’n ravage aanrichtte in zijn eigen flat is (nog) niet geweten.

Reacties

21-06-2023 10:56:46 allone

Oudgediende



Misschien was hij ontevreden over zijn duplex

En/of onder invloed.



21-06-2023 11:25:11 Mamsie

Oudgediende



Die moet gewoon naar het gekkenhuis!

