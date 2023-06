Dieven slaan toe in peloton: profrenners in België en Slovenië niet meer van start na nachtelijke fietsendiefstal

De renners van Baloise Trek Lions hebben zich noodgedwongen moeten afmelden voor de laatste etappe in de Ronde van België. De Belgische ploeg van teambaas Sven Nys is afgelopen nacht slachtoffer geworden van diefstal van materiaal.



Daarbij zijn fietsen en wielen ontvreemd, meldt Baloise Trek Lions op social media. ,,Einde van de Belgium Tuor voor ons. Afgelopen nacht werden wij het slachtoffer van een diefstal van onze fietsen en wielen. Jammer genoeg is het voor ons dus niet mogelijk om vandaag te starten in de laatste rit. Wij wachten het politieonderzoek af.”



Ook in Slovenië hebben afgelopen nacht fietsendieven toegeslagen, waardoor de Basksische wielerploeg Euskaltel-Euskadi niet meer van start kan in de laatste etappe. ,,Euskaltel-Euskadi heeft bij de Ronde van Slovenië te maken gehad met de diefstal van een voertuig met alle fietsen erin”, schrijft de Baskische wielerploeg op sociale media. ,,We zijn daardoor niet in staat om van start te gaan in de vijfde en laatste etappe.”

