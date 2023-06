Onkruid branden op parkeerplaats Heeze gaat mis: auto's vatten vlam

Het wegbranden van onkruid in Heeze ging maandagochtend behoorlijk mis. Tenzij je van mening bent dat auto's ook in de categorie onkruid thuishoren. Dat was in ieder geval niet wat de hoveniers bij Hotel Kapellerput dachten. Het verwijderen van onkruid ging ze zo goed af dat niet alleen het onkruid, maar ook een zestal wagens in rook opging.



De hoveniers waren 'met alle goede bedoelingen aan het werk', vertelt de 'extreem hard geschrokken' directeur Hans Smulders aan Omroep Brabant. Smulders legt uit dat onkruid niet meer met onkruidbestrijder glyfosaat mag worden bestreden, dus dat er niets anders op zit dan hete lucht en een brander. Dat is in de warmte natuurlijk risicovol. Daarom werkt het bedrijf niet met branders als het zo droog en warm is. Normaal gesproken dan, want dat was vanmorgen wél het geval.



Dat ging op de parkeerplaats bij Hotel Kapellerput flink mis. Hoewel de hoveniers volgens de directeur een heel stuk bij de auto's vandaan stonden, sloeg als nog de vlam in de pan. Naja, niet zo zeer in de pan, als wel in een zestal geparkeerde voertuigen. Wat er tussen het onkruidbranden en de vuurzee precies gebeurde is onduidelijk.



Feit is dat de hulpdiensten ineens werden opgeroepen voor een heel flinke fik. Voor de toegesnelde brandweerlui was het belangrijkst dat het vuur niet zou overslaan naar de natuur. Dat is gelukt, zegt brandweerman Roy tegen de omroep. De auto's waren niet meer te reden.

Reacties

20-06-2023 17:57:22 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.983

OTindex: 28.239

En hoe staat het nu met het onkruid?

20-06-2023 19:10:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.067

OTindex: 86.089





“Hallo. Ik kom wat later thuis. Mijn auto is in rook opgegaan” @Emmo : onkruid vergaat niet.“Hallo. Ik kom wat later thuis. Mijn auto is in rook opgegaan”

21-06-2023 00:56:48 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.725

OTindex: 2.315

Heeft een van de auto's misschien benzine gelekt of zoiets? Als ze op afstand van de auto's waren, dan kan zoiets toch niet gebeuren?



21-06-2023 01:13:44 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.375

OTindex: 91.199

@HoLaHu : Het ging er zeker als een lopend vuurtje naartoe.

