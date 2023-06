Vrouw treft 18-jarige dronkenlap ‘naakt’ aan in wieg van dochter

Een moeder in de Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden schrok zich vrijdagavond een hoedje toen ze een ‘naakte’ man aantrof in de wieg van haar dochter. De man droeg alleen een onderbroek. Hoe de 18-jarige man in de wieg terechtkwam is niet duidelijk.



De politie trof de man gedesoriënteerd aan en onder invloed van alcohol, schrijft de politie op Instagram. ‘’Net aan het einde van onze dienst hadden we wel een heel bijzondere melding. Een mevrouw belde overstuur dat er een naakte man in het bed van haar dochter lag.’’



Met veel kracht kreeg de politie de man uit het bedje. Volgens hen was de man niet erg schuldbewust, en was hij vooral druk met zijn telefoon. De politie heeft de man thuis afgezet en aan zijn vader overgedragen. ‘’Gezien zijn reactie richting ons en de woorden die hij uitte had het weinig indruk op hem gemaakt.’’

Reacties

20-06-2023 10:54:46 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.067

OTindex: 86.089



Maar een volwassen indruk maakt hij niet Dat je op die leeftijd nog in een wieg pastMaar een volwassen indruk maakt hij niet

20-06-2023 14:08:29 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 44.375

OTindex: 91.199

En het dochtertje....?

Waar was dat gebleven?

20-06-2023 14:15:57 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.186

OTindex: 7.823

@allone : Dat een melkmuil van die leeftijd tegenwoordig als man wordt aangeduid is iets waar ik nog steeds niet aan kan wennen.

20-06-2023 19:15:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.067

OTindex: 86.089





: In de armen van haar moeder? Of diens bed? @venzje : tja, als je alcohol kunt drinken en kunt stemmen….. @Mamsie : In de armen van haar moeder? Of diens bed?

