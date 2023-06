Grenstunnel Oost-Berlijn na 53 jaar ontdekt

In Berlijn is een tunnel ontdekt uit de tijd van de Berlijnse Muur. De tunnel - met 50 bij 70 centimeter net groot genoeg om kruipend doorheen te gaan - ligt onder een straat waar vroeger de grens was tussen Oost- en West-Berlijn.



De tunnel aan de Bernauer Strasse werd op 1 juni ontdekt bij werkzaamheden. Lokale media melden dat bekend was dat er bij het bouwterrein een tunnel lag, maar waar precies was niet duidelijk.



Berlijn bestond van het einde van de Tweede Wereldoorlog tot 1990 uit twee delen: het oosten van de stad was communistisch en de hoofdstad van Oost-Duitsland, het westelijke deel was democratisch en hoorde bij West-Duitsland. In 1961 besloot het Oost-Duitse regime tot de bouw van een grensmuur, om de exodus van Oost-Duitsers naar West-Berlijn te stoppen. Zo werden Oost- en West-Berlijn voor decennia van elkaar gescheiden.



Meer dan honderd Oost-Duitsers die over de Muur probeerden te klimmen, werden door grenswachten doodgeschoten of verongelukten. Zeker 5000 mensen lukte het wel om over de Muur naar West-Berlijn te komen: met voertuigen, door het water, het riool, of door zelf gegraven tunnels. De Berlijnse Muur viel op 9 november 1989 na wekenlange demonstraties.



De tunnel is volgens de krant Welt in 1970 gegraven vanaf de West-Berlijnse kant van de Muur. Initiatiefnemer was een bouwvakker die een vluchtmogelijkheid wilde aanleggen voor familie uit Oost-Berlijn.



De man werd verraden en de Oost-Duitse geheime dienst ontdekte de tunnel voordat die was voltooid. Het bouwwerk was toen ruim 80 meter lang.



De tunnel wordt niet toegankelijk gemaakt voor publiek. Er is een bodemplaat overheen geplaatst, zodat de bouw van huizen op het terrein erboven kan doorgaan, en hij wordt opgevuld.



De Bernauer Strasse ligt aan de rand van het centrum van Berlijn. Alleen al langs die straat is het bestaan van zeker twaalf tunnels bevestigd, al waren die lang niet allemaal bruikbaar.

Reacties

20-06-2023 09:07:09 allone

Oudgediende



Een vriendin van me vertelde dat ze op 10 minuten loopafstand van haar grootouders woonde. Maar door de muur deden ze er 2 uur over om bij ze te komen - als ze er al heen mochten.



Je vraagt je af wie er meer last van muurziekte hadden, de Oost-Berlijners of de West-Berlijners.

20-06-2023 10:51:56 Emmo

Stamgast



@allone : Ik denk dat Berlijners er het meest last van hadden. Oost of West maakt in dat geval niet uit.

20-06-2023 10:57:34 allone

Oudgediende



Toch waren het de Oost-Berlijners die probeerden te vluchten

En alles alleen omdat je ‘toevallig’ in de ene of de andere straat woonde…



20-06-2023 13:54:20 venzje

Oudgediende



Mijn vader heeft als dwangarbeider ingekwartierd gezeten aan de Bernauer Strasse, maar toen was die muur er nog niet. Wel is hij toen ook gevlucht.

