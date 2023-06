Uitverkocht Gelredome wacht tevergeefs op Burna Boy, artiest blijft weg

Duizenden fans die naar een concert van de Nigeriaanse artiest Burna Boy in Arnhem waren gekomen, zijn vertrokken zonder ook maar iets van hem te hebben gezien of gehoord. De zanger kwam niet opdagen en na ruim twee uur wachten werd het concert alsnog afgelast.



Burna Boy zou optreden in een uitverkocht Gelredome. Het stadion was helemaal vol toen de show om 20.45 uur zou beginnen, maar de artiest was in geen velden of wegen te bekennen. Rapper Jonna Fraser, eigenlijk een verrassingsact, heeft het publiek in de tussentijd vermaakt.



Pas na 23.00 uur werd omgeroepen dat het concert niet meer zou doorgaan en dat fans moesten vertrekken. Veel mensen hadden dat toen al gedaan.



Gelredome zegt op Twitter dat de vlucht van Burna Boy te laat was, "door een reden die wij niet in de hand hebben".



Burna Boy blijft zelf ook vaag over de reden van zijn afwezigheid. Om "een aantal redenen" kon hij het publiek niet geven wat hij wilde, schrijft hij op Instagram. "Mijn geweldige team heeft er alles aan gedaan om het te redden, maar dat lukte niet op tijd."



Volgens de artiest komt er op korte termijn een nieuwe datum voor het concert.



De verklaring van Burna Boy op Instagram

Burna Boy brak in 2018 internationaal door. Op Spotify wordt zijn muziek iedere maand door bijna 20 miljoen mensen beluisterd. Tot zijn grootste hits horen Last Last en For my hand.



De Nigeriaanse superster is bezig aan een tour door Europa. Zijn volgende optreden staat gepland voor volgend weekend, bij het Roskilde Festival in Denemarken.

Reacties

19-06-2023 23:14:05 Mamsie

Oudgediende



Komt ie wel of komt ie niet? Geweldige artiest.Komt ie wel of komt ie niet?

20-06-2023 08:27:41 MIADIA

Oudgediende



Quote:

Rapper Jonna Fraser, eigenlijk een verrassingsact lijkt er meer op de Burna Boy de verrassingsact was lijkt er meer op de Burna Boy de verrassingsact was

