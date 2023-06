Fraude met examen op VLC: leraar verbetert antwoorden in werk leerlingen

Het VeenLanden College heeft te maken met examenfraude uit onverwachte hoek: een docent bracht verbeteringen aan en voegde zaken toe aan de antwoorden van leerlingen op het economie-examen.



Dat bevestigen de onderwijsinspectie en de rector van de school desgevraagd. Het gaat volgens de inspectie om ‘onregelmatigheden’ in het eindexamen economie van 26 van de 37 kandidaten vmbo-t. Dat examen vond plaats op woensdagmiddag 17 mei.



,,We kregen een melding van onregelmatigheden in deze examens van de tweede corrector (een docent van een andere school die de examens ook nakijkt, red.)”, zegt een woordvoerder van de inspectie. ,,Die constateerde dat met een ander handschrift dan dat van de leerlingen én een andere pen toevoegingen waren gedaan aan de antwoorden. Dat mag niet en dus hebben we de kwestie onderzocht. Toen hebben we kunnen constateren dat er inderdaad sprake was van onregelmatigheden.”



De school zelf spreekt dinsdag in een mail aan ouders en leerlingen van ‘fraude’ door een docent. In de mail staat: ‘De inspectie heeft ons hierover ingelicht en, omdat de docent heeft toegegeven bij wie en welke verbeteringen zijn aangebracht, kan er toch voor de leerlingen een eerlijke uitslag worden vastgesteld.’



Rector Henk Ligthart van het VeenLanden College noemt de kwestie desgevraagd ‘verschrikkelijk’. ,,Toen we het signaal van de inspectie ontvingen, hebben we naar de examens gekeken en daarna deelden we het wantrouwen.’’ Vervolgens is de docent vorige week maandag ontboden. Die heeft toegegeven dat er verbeteringen zijn aangebracht en zaken zijn toegevoegd aan de antwoorden van leerlingen.



Met behulp van de docent is exact geconstateerd bij welke leerlingen er sprake was van onregelmatigheden en daarna heeft de inspectie de betreffende vragen per leerling bekeken en eventueel antwoorden geschrapt.

Getroffen leerlingen hebben nu twee opties: hun huidige cijfer accepteren of hun examen ongeldig laten verklaren. In dat laatste geval krijgen ze een nieuwe mogelijkheid het examen te maken, met behoud van herkansing.



Op de vraag waarom de docent over de schreef is gegaan, heeft de rector geen antwoord. Ligthart: ,,Onze eerste aandacht ging uit naar het herstellen van de schade op een manier dat leerlingen geen nadeel zouden ondervinden. We hebben daarin steeds goed contact gehad met de inspectie en kunnen na afloop stellen dat de punten terecht eraf zijn gegaan en dat leerlingen die vragen toch al fout hadden beantwoord.”



De schoolleiding heeft advies ingewonnen over disciplinaire mogelijkheden richting de docent. Die zit nu thuis, deze kwestie zal later worden afgehandeld. De rector geeft aan het begin van de avond intern verdere uitleg, laat hij weten. ,,Maar u vraagt er nu naar en wij vinden transparantie belangrijk. Daarnaast, zoiets komt altijd op straat te liggen. Wij hebben gedaan wat we konden: de beste oplossing voor leerlingen gezocht.”



,,Dit is vervelend voor leerlingen, ze hebben hier niet om gevraagd”, concludeert de woordvoerder van de onderwijsinspectie. ,,Laat het een les zijn voor alle leraren; je helpt je leerlingen hier niet mee, doe het niet!”

Reacties

19-06-2023 16:41:02 Emmo

Stamgast



Direct ontslag van de betrokken docent, aantekening en intrekken van verklaring goed gedrag en leerlingen zonder pardon gezakt. Dit laatste ter leringhe ende vermaeck voor allen die iets dergelijks zouden willen uithalen.

19-06-2023 21:32:28 Grouse

Oudgediende



@Emmo : Ik lees nergens dat de leerlingen ervan op de hoogte waren.

19-06-2023 22:06:15 Emmo

Stamgast



Noem mijn suggestie maar "het stapelen van gloeiende kolen op het hoofd van de schuldige" en niet het straffen van de (onschuldige) leerlingen.

In principe kan er door het handelen van de docent niet meer 100% worden uitgegaan dat de leerlingen hun diploma verdienen.

(ja, ik weet dat in het artikel wat anders staat).



Mij gaat het om: Quote:

,,Laat het een les zijn voor alle leraren; je helpt je leerlingen hier niet mee, doe het niet!” @Grouse : Ik ook niet. Deze overtreding komt puur op het conto van de docent.Noem mijn suggestie maar "het stapelen van gloeiende kolen op het hoofd van de schuldige" en niet het straffen van de (onschuldige) leerlingen.In principe kan er door het handelen van de docent niet meer 100% worden uitgegaan dat de leerlingen hun diploma verdienen.(ja, ik weet dat in het artikel wat anders staat).Mij gaat het om:

19-06-2023 23:11:35 Mamsie

Oudgediende



Ik vraag me af waarom hij dat gedaan heeft. Wat voor voordeel had hij hierbij? Of speelt er nog iets anders, van ranzige aard mee bij deze knullige bevoordeling?

Iets waarover de school liever zwijgt?

Waren de betrokken leerlingen misschien aantrekkelijke meisjes?

20-06-2023 01:26:45 Emmo

Stamgast



@Mamsie : Ik vermoed eerder dat hij het uit "de goedheid zijns harten" gedaan heeft. Een beetje mis geïnterpreteerd.

20-06-2023 03:43:49 allone

Oudgediende



Iemand die zo dom is kan toch geen goede leraar zijn? Dat valt toch op: een ander handschrift en een andere pen. En dat weet hij toch ook.



Arme leerlingen. Examen doen is al geen lolletje… en dan dit er nog bij



20-06-2023 08:29:33 MIADIA

Oudgediende



dit weet toch ieder mens, dat je niet aan de examens moet gaan klooien? en een leraar helemaal

