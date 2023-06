Stagiaire vliegt eens per week naar kantoor om kosten te besparen

Een 21-jarige vrouw uit de Verenigde Staten is viraal gegaan op TikTok, omdat ze eens per week het vliegtuig pakt naar haar stage om kosten te besparen. Sophia Celentano woont bij haar ouders in Charleston, South Carolina, en vliegt iedere woensdag, wanneer ze op kantoor moet verschijnen, naar New Jersey.



De reden dat ze het vliegtuig pakt is volgens Celentano simpel: ze kan met het loon dat ze als stagiair verdient geen onderkomen betalen in New York City, wat op 45 minuten rijden van haar stage ligt.



Aangezien de 21-jarige stagiair maar een keer in de week op kantoor wordt verwacht, koos ze ervoor om bij haar familie te blijven wonen en niet heel veel geld kwijt te zijn aan de woonkosten in de duurste stad van het land.



"In plaats van 3400 dollar per maand aan huur uit te geven, boek ik een retourvlucht van 100 dollar op de ene dag per week dat ik persoonlijk werk", legde ze uit op haar LinkedIn-account.



Celentano legt daarnaast aan haar volgers uit dat ze hier zelf voor heeft gekozen en dat ook haar werkgevers van haar abnormale woonsituatie op de hoogte zijn.



"Bovendien biedt mijn niet-traditionele woon-werkverkeer me meer vrijheid, en ik kijk oprecht uit naar mijn wekelijkse avonturen", vertelt ze op haar TikTok-kanaal.

Reacties

16-06-2023

Oudgediende



WMRindex: 44.367

OTindex: 91.182

Tja, dan bespaart ze nog altijd 3000 dollar per maand.

16-06-2023

Oudgediende



WMRindex: 22.184

OTindex: 7.822

Ja, dat krijg je met de huidige vliegprijzen. Lekker duurzaam.



Ik las een tijdje geleden ook al over een man uit Noord-Engeland die een paar keer per maand op kantoor in Londen moet zijn. De goedkoopste manier voor hem om daar te komen bleek een vliegticket via Berlijn en dat doet hij nu dus regelmatig..

