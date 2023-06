31 renners in Giro Next Gen hangen aan wagens op Stelvio, allemaal naar huis

In de Giro Next Gen, de beloftenkoers van de Giro d'Italia, zijn maar liefst 31 renners gediskwalificeerd omdat ze aan wagens en motoren hingen tijdens de zware beklimming van de Stelvio, een bergpas in de Alpen.



In eerste instantie werden er al 24 renners uit koers gehaald. Na nieuw bewijsmateriaal te hebben gezien, besloot de organisatie nog eens zeven deelnemers te diskwalificeren.



Op beelden, die rondgaan op social media, is te zien dat meerdere renners tijdens de klim aan auto's of motoren hangen. Het waren renners die ver achter de kopgroep reden en te laat binnen dreigden te komen. De jury kon na het zien van de beelden niet anders dan de renners naar huis sturen.



Naast de diskwalificatie in de Giro Next Gen krijgen de renners ook een boete van 100 Zwitserse frank (102 euro) en 25 UCI-punten aftrek. Verder zijn er ook vier ploegleiders naar huis gestuurd.



Veel renners hadden spijt na afloop. "Onze renner Tijl De Decker heeft een fout gemaakt, dat beseft hij", aldus een woordvoerder van Lotto-Dstny, de ploeg van De Decker bij Sporza. "Hij was niet van plan om het te doen, maar is naar eigen zeggen gezwicht onder de groepsdruk. De ontgoocheling is heel groot bij hem."



De rit naar de Stelvio werd gewonnen door de Noor Johannes Staune-Mittet uit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Hij kwam op eerlijke wijze als eerste boven en is drager van de leiderstrui.

Nu kunnen ze tenminste genieten van hun zomer: elluk nadeel hep su foordeel Groepsdruk kan idd moeilijk zijn. Vooral bij pubers. Maar daarvoor en daarna ook nogNu kunnen ze tenminste genieten van hun zomer: elluk nadeel hep su foordeel

@allone : Mijn moeder zei tegen me, als ik weer eens "bezweken was voor de groepsdruk": "Als ze allemaal in het water springen, doe jij dat dan ook"?

Bij ons was de uitdrukking van het dak afspringen. Ietsje dramatischer…, @Emmo : in t water springen lijkt me heerlijkBij ons was de uitdrukking van het dak afspringen. Ietsje dramatischer…,

@allone :

in t water springen lijkt me heerlijk Quotein t water springen lijkt me heerlijk 's Winters wat minder.

Quote:

Veel renners hadden spijt na afloop.



Natuurlijk, berouw komt pas na de zonde en de ontdekking daarvan.

Het was gewoon de kluit belazeren. Natuurlijk, berouw komt pas na de zonde en de ontdekking daarvan.Het was gewoon de kluit belazeren.

