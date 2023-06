Grootste niersteen ooit weggehaald bij patiënt in Sri Lanka

Een niersteen zo groot als een grapefruit, zo lang als een banaan en zo zwaar als een heel brood is verwijderd bij een patiënt in Sri Lanka. Met een lengte van meer dan 13 centimeter en een gewicht van 801 gram brak de niersteen het wereldrecord toen deze verwijderd werd bij een 62-jarige gepensioneerde soldaat. ,,Ik voel me nu normaal”, aldus ex-sergeant Canistus Coonge.Guinness World Records heeft inmiddels bevestigd dat het om een nieuw record gaat. De vorige reuze niersteen was bijna 13 centimeter lang en werd in 2004 in India ontdekt en de zwaarste niersteen, met een gewicht van 620 gram, werd in 2008 weggehaald bij een patiënt in Pakistan.De Sri Lankaanse steen werd verwijderd in het Colombo Army Hospital. ,,Het belangrijkste voor ons is dat de nier nog normaal functioneert ondanks deze steen”, zei legerchirurg K. Sutharshan.Nierstenen ontstaan als er te veel afvalstoffen en overtollige mineralen in de urine zitten. Die stoffen klonteren samen en vormen een soort kristallen. Nierstenen kunnen heftige pijn veroorzaken.Normaal plas je nierstenen binnen enkele uren tot dagen vanzelf uit, maar als de steen te groot is dan lukt dat niet, zeker niet als deze deze zo groot is als een grapefruit. Ex-sergeant Coonge vertelde aan de lokale televisiezender Swarnavahini dat hij sinds 2020 buikpijn had en dat medicatie niet hielp. ,,Na een scan werd mij onlangs verteld dat ik onder het mes moest’’, vertelde Coonge aan lokale media. Op 1 juni werd hij verlost van ‘s werelds grootste niersteen ooit. ,,Ik voel me nu normaal.’’Gelukkig kun je nierstenen voorkomen door genoeg water te drinken en gezond te eten, zegt Nierstichting Nederland in een patiëntenfolder. Drink veel, vooral water, frisdranken zonder suiker en vruchtensappen. Die laatste zijn extra geschikt omdat ze stoffen bevatten die nierstenen helpen te voorkomen. Beperk het gebruik van zout, wees matig met vlees en zuivel en eet citrusvruchten, zijn slechts enkele van de adviezen.