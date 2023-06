Starbucks ontslaat vrouw omdat ze wit is: schadevergoeding van 25,6 miljoen dollar

Starbucks moet een oud-werknemer 25,6 miljoen dollar (23,6 miljoen euro) betalen omdat ze werd ontslagen vanwege haar huidskleur. Dat heeft een Amerikaanse rechtbank besloten.



Amerikaanse media schrijven dat de vrouw, die regiomanager was, werd ontslagen na een incident in 2018. In een van de koffietenten waar zij de leiding over had, werden toen twee zwarte mannen van in de 20 gediscrimineerd. De mannen hadden een werkafspraak in de Starbucksvestiging in Philadelphia en zaten te wachten op de derde man voordat ze zouden bestellen, schrijft CBS News.



Een van hen wilde naar de wc, maar dat mocht niet omdat hij nog niets had besteld. Daarna vroeg een Starbucksmedewerker aan beide mannen of diegene ze ergens mee kon helpen. De mannen legden uit dat ze wachtten op een derde persoon, waarna de politie werd gebeld. Ze werden in handboeien afgevoerd.



Het incident, dat gefilmd werd en waarvan de beelden al snel werden verspreid, zorgde voor een hoop boosheid. Er kwamen protesten en Starbucks sloot alle vestigingen een dag om medewerkers een antidiscriminatietraining te laten volgen.



Shannon Phillips, die regiomanager was en meerdere zaken onder zich had, werd ontslagen. Maar de manager van de vestiging waar het incident had plaatsgevonden, een zwarte man, mocht blijven. De vrouw spande een rechtszaak aan, waarin haar advocaat bepleitte dat het bedrijf een 'zondebok' had gezocht om te laten zien dat het de zaak serieus nam.



Starbucks verweerde zich door te zeggen dat het bedrijf destijds een sterke leider nodig had, en Phillips 'overweldigd en niet voldoende bewust van de situatie' was.



Een jury concludeerde dat de vrouw gelijk had. Ze krijgt 600.000 dollar compensatie voor misgelopen inkomsten, en 25 miljoen dollar schadevergoeding omdat Starbucks door de discriminatie op basis van ras haar mensenrechten had geschonden.

