Afvalcontainers vol deuken in Drentse gemeente: Weggegooid geld

In de Drentse gemeente De Wolden hebben de bewoners last van slappe kliko's. De gft-containers zijn onlangs gloednieuw geleverd, maar tijdens het legen op de vuilniswagen deuken ze compleet in. En daar zijn bewoners niet blij mee.Op Facebook stromen de reacties over de containers binnen. "Onze container is zo afgeleverd. Hij valt niet eens uit te deuken. Volledig uit model en valt niet fatsoenlijk te verplaatsen door die kromming", plaatst Marije uit het Drentse dorp Koekange op Facebook.Janet uit Alteveer plaatst een foto van een gedeukte afvalcontainer op haar pagina. "Onze container zat nog niet voor de helft vol bij de eerste keer legen, en toen kregen we hem zo terug. Echt onzin."De gemeente De Wolden heeft hoogte gekregen van de onvrede en plaatst een bericht op Facebook. Er worden vooral tips gegeven. "We adviseren je om de container niet zwaar te beladen en de inhoud vooral niet aan te stampen", zo valt te lezen. "Als de inhoud te vastzit in de container, dan moet de vuilniswagen het afval bij het legen uit de container schudden. Zo ontstaat soms schade."Het bericht valt niet in goede aarde bij de inwoners. "Jullie hadden je af moeten vragen waarom de ene aanbieder zo goedkoop kon leveren en jullie moeten niet altijd de opdracht geven aan de goedkoopste", reageert Roland."Dus jullie verkeerde beslissing wordt afgereageerd op de burger? Dat is wel heel erg makkelijk", vindt Saskia. Ook Emmy is ontevreden: "Het ligt niet aan de inhoud, maar aan de kwaliteit van de container. De oude waren veel steviger. Weggegooid geld."Hoe kan het eigenlijk dat de inwoners uit De Wolden opgescheept zitten met gammele afvalcontainers? Ze moeten in elk geval altijd door een keuring, vertelt Arjan van Wessem van KLAIR, de branchevereniging voor afvalcontainers. "Een keuring bestaat uit allerlei verouderingstesten en valproeven", vertelt hij.Maar bij die keuring wordt geen rekening gehouden met knijpers op vuilniswagens. "In Nederland hebben we knijpers die de containers oppakken", zegt Van Wessem. Het zou dus zomaar kunnen dat er daar iets misgaat. De containers kunnen gekeurd zijn op een bepaald grijpmechanisme, maar dus niet op een knijper.Van Wessem voegt toe: "En dan heb je ook nog twee verschillende maten afvalcontainers die je leegt. Als die maat niet goed staat ingesteld, dan knijpt die in bepaalde gevallen veel te hard."Na alle ophef laat gemeente De Wolden weten uit te zoeken wat er mis is met de containers. Een wethouder heeft contact gehad met Kliko, de leverancier van de afvalbakken, en die laat weten er alles aan te willen doen om dit op te lossen. Een aantal kliko's gaat terug naar de fabriek in Duitsland om daar te onderzoeken wat er mis is.Inwoners kunnen bij de gemeente terecht om klachten te melden. Zij krijgen dan een nieuwe afvalbak. Over een paar weken hoopt de gemeente met een definitieve oplossing voor de gft-containers te komen.