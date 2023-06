Wim springt zestig keer op één dag uit een helikopter

TEUGE - Hij wordt deze maand 60 jaar oud en geeft zichzelf een bijzonder cadeau: Wim de Gier gaat woensdag op één dag zestig keer met een parachute uit een helikopter springen boven vliegveld Teuge. Met de bijzondere actie haalt hij geld op voor onderzoek naar darmkanker, een ziekte waaraan zowel zijn vader als zijn moeder overleed."Het is extreem wat ik ga doen", zegt Wim. "Ik ben goed voorbereid en goed getraind, maar ik moet kijken hoever ik kom. Ik kan niet garanderen dat ik het ga halen. Ik ben sowieso pas de tweede ter wereld die op deze leeftijd zo'n groot aantal sprongen gaat maken."Wim begint woensdag om 8.00 uur aan zijn parachutesprongen. De verwachting is dat hij tot 19.00 uur bezig zal zijn. In aanloop naar de bijzondere actie heeft hij al de nodige aandacht en donaties verworven. Nog voor de eerste sprong heeft hij al zo'n 60.000 euro bij elkaar.Er is Wim alles aan gelegen om een goed bedrag bij elkaar te krijgen en hij draagt zelf ook flink bij: "Het geld dat ik ophaal met deze actie doneer ik volledig aan de Maag Lever Darm Stichting. Het wordt gebruikt om onderzoek te financieren. De kosten voor mijn eigen sprongen draag ik zelf: die worden niet in mindering gebracht op de opbrengst. Dat gaat om zo'n 7.000 à 8.000 euro. Maar dat vind ik prima.""Mijn beide ouders zijn helaas aan darmkanker overleden", zegt Wim, die uit Wijk bij Duurstede komt. "Mijn vader is maar 72 jaar oud geworden en mijn moeder is overleden toen ze 81 was. Ik weet zeker dat ze nu nog in leven zouden zijn, als er destijds meer kennis en kunde was geweest om deze rotziekte te bestrijden. Dan zouden ze mijn twee zoons hebben zien opgroeien tot volwassen mannen en mijn dochter geboren zien worden."Om de opbrengst van de actie nog wat groter te laten worden, gaat Wim niet alleen zélf springen boven Teuge: hij heeft geregeld dat meerdere vliegtuigen de lucht ingaan voor mensen die een tandemsprong willen maken. Daarvoor moeten de deelnemers wel minimaal 500 euro betalen. Ook bedrijven kunnen met verschillende sponsorpakketten meedoen aan Wims actie en ook al deze opbrengsten gaan naar het goede doel.Wim: "Ik wil er alles aan doen om het bedrag zo groot mogelijk te laten worden. Daarmee wil ik een positieve bijdrage leveren aan het leven. Zo zit ik ook een beetje in elkaar. En uiteraard is het ook ter nagedachtenis aan mijn ouders."