14-06-2023 11:55:24

Quote:

De politiewoordvoerder noemt de actie van de Ossenaar bovendien ‘onverantwoord’. „Want de voorruit kan ieder moment helemaal breken.”

Laatste edit 14-06-2023 11:56

Dat is onzin. Het is een gelaagde voorruit en die vallen niet zomaar uit elkaar.Vroeger met het zogenaamde veiligheidsglas kon dat wel.Onverantwoord is het omdat het zicht ernstig belemmerd is en met je hoofd uit het raampje heb je nooit voldoende overzicht.