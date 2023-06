Tiktokker onder vuur na recordwinst op tweedehands stoel: 'Ik weet niet wat ik anders had moeten doen

Een stoel voor 46 euro kopen en ’m weer verkopen voor 78.000 euro: de Amerikaanse TikTokker Justin Miller (33) deed het. Maar nu ligt hij onder vuur.

“Ik lig er niet wakker van”, laat Miller weten op zijn TikTok-account.



Miller kwam de stoel tegen op Facebook Marketplace, de Marktplaats-variant van het socialmediabedrijf. Hij kocht de stoel van een vrouw die volgens Miller “wist dat de stoel veel geld waard was en dat kon haar niks schelen.”



Na aankoop van de stoel gaat Miller op onderzoek uit en ontdekt hij dat de stoel een waar designers item is. Het gaat namelijk om een Frits Henningsen Wingback stoel uit de jaren ’30 die gemiddeld voor tussen de 30.000 en 50.000 euro over de toonbank gaat.



Uiteindelijk komt Miller met de stoel bij veilinghuis Sotheby’s terecht. Via een online livestream volgt hij het biedingsproces. Tot zijn grote verbazing overtreffen de biedingen op de stoel zijn verwachtingen: het collector’s item wordt voor maar liefst 85.000 dollar verkocht. Omgerekend praat je dan over zo’n 78.000 euro.



Maar de volgers van Miller vallen nu over dat verkoopbedrag. Veel van zijn volgers reageren dat hij de verkoper van de stoel heeft misleid en een deel van de opbrengst met haar zou moeten delen. Miller is het daar niet mee eens, aangezien de verkoper van de waarde van de stoel op de hoogte was en daar koos niks mee te doen. “Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik anders had moeten doen. Ik lig er niet wakker van”, laat hij via TikTok weten.

