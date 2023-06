Doodeng: 'overleden' vrouw wordt wakker in kist: 'Ze bonkte op de kist'

De 76-jarige Bella Montoya uit Ecuador werd doodverklaard door het ziekenhuis. Haar familie staat op het punt om Montoya om te kleden voor haar afscheid, wanneer ze de kist openen. Ze zien hun familielid happen naar adem.

De vrouw ligt dan al zo’n vier uur in de dichte kist. “Ze liet ons allemaal schrikken,” vertelde zoon Gilber Rodolfo Balberán Montoya aan The Associated Press.



Op beeldmateriaal is te zien hoe Montoya haar armen en kaken beweegt. Ook zie je haar naar adem happen. De hulpdiensten worden zo snel mogelijk ingeschakeld. Artsen komen ter plaatse om de vrouw te onderzoeken en zuurstof te geven. “We waren met ongeveer twintig mensen,” zegt Balberán. “Na ongeveer vijf uur waken kwamen er geluiden uit de kist.” Ze wilden haar kleding verwisselen. “Mijn moeder was in lakens gewikkeld en lag tegen de kist aan, en toen we dichterbij kwamen, zagen we dat ze zwaar ademde.”



Hoe dit mogelijk was? In het ziekenhuis werd de vrouw doodverklaard, nadat ze een beroerte en een hartstilstand zou hebben gehad. Na reanimatie gaf de vrouw geen reactie, waarna de artsen haar doodverklaarden. Nu blijkt dat de 76-jarige last had van catalepsie, waarbij alle spieren verstijven en je niet kunt bewegen. Daardoor lijkt het net alsof je bent overleden.

Dit was de grote schrik van Edgar Allan Poe; die heeft daar mooie verhalen over geschreven.

Doodeng

