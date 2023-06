Priester in Mexico redt 3 kinderen nadat bendegeweld één dode heeft geëist, kerk is beschoten

Een priester heeft drie in de steek gelaten kinderen gered in een Mexicaanse stad na een confrontatie tussen misdaadbendes waarbij één dode viel en een katholieke kerk doorzeefd met kogels.De kerk in de kleine nederzetting Santa Anita (84 inwoners) in het bisdom Tarahumara in de staat Chihuahua was het toneel van de confrontatie tussen de rivaliserende bendes. De nederzetting ligt minder dan 200 kilometer ten zuiden van Cerocahui, ook in Chihuahua, waar bijna een jaar geleden twee jezuïetenpriesters werden vermoord in een katholieke kerk.Het kantoor van de procureur-generaal zei ook dat "aan de rand van de kerk van de gemeenschap een levenloos lichaam van een niet-geïdentificeerde man van ongeveer 35 jaar oud was gevonden."De man, die groene militaire kleding droeg, was onthoofd.Santa Anita ligt op slechts 15 kilometer van de stad Guachochi, waar het hoofdkantoor van het bisdom Tarahumara is gevestigd.Pater Enrique Urzúa, pastoor van de Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe-kathedraal in Guachochi, arriveerde op 6 juni in Santa Anita. In een verklaring aan ACI Prensa, de Spaanstalige nieuwspartner van CNA, deelde hij dat wat hij aantrof "een hartverscheurende situatie" was."Ze hebben de kerk volledig verwoest", evenals de kleine kamer die diende om de missionarissen te verwelkomen die de stad kwamen evangeliseren.Het menselijke drama was echter nog overweldigender. "Ik kwam drie kinderen tegen die zonder hun ouders waren en die daar achtergelaten waren", zei de priester.De jongste van de minderjarigen die hij redde was slechts 1 jaar oud, terwijl de andere twee 9 en 11 waren.Hij zei dat hij ze zonder voedsel had gevonden en naar de parochie had gebracht "om ze van voedsel te voorzien en te kijken wat ze moesten doen" om ze te helpen.De Mexicaanse priester zei dat de criminelen "direct de kerk hebben beschoten, omdat er te veel kogels van binnen en van buiten zijn" om alleen maar verdwaalde schoten te zijn.