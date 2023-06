Nachtmerrie voor veganisten: kip verstopt in Jumbo's 'vegan' curry

Supermarktketen Jumbo haalt de Thaise rode curry vegan uit de schappen omdat er mogelijk kip in zit. Hierdoor is het product onjuist als vegan gelabeld, zo meldt de supermarktketen. Het betreft de curry met houdbaarheidsdatum 13-06-2023.



Jumbo roept klanten die vegetarisch of veganistisch eten op het product niet te consumeren. Zij kunnen de curry terugbrengen naar de winkel en ontvangen dan het volledige aankoopbedrag terug. Het is onduidelijk hoeveel van de betrokken producten zijn verkocht.



Hoewel de eventuele aanwezigheid van kip in het product niet onmiddellijk een gezondheidsrisico vormt voor de algemene bevolking, is het voor vegetariƫrs en veganisten een ernstige kwestie, aangezien het hun dieetkeuzes en ethische overtuigingen schendt. Klanten met vragen over deze terugroepactie kunnen contact opnemen met de klantenservice van Jumbo.

Reacties

12-06-2023 10:26:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.032

OTindex: 86.027

Vegan Curry klinkt sowieso niet als een verstandige dieetkeuze. Wat zit er nog meer voor troep in?

Als je goed wilt eten dan maak je je kerriegerechten zelf. Vers en lekker. En gezond.

12-06-2023 11:22:26 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.512

OTindex: 22.218

@allone : misschien niet, maar je mag nog steeds geen label "vegan" op je product zetten als er vlees in zit. In principe moeten alle producten die er in zitten op het etiket staan, dus je moet kunnen checken wat voor rommel er in zit.

12-06-2023 11:25:46 vaughn

Senior lid

WMRindex: 374

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Ik vraag mij af of die ethische overtuiging zo ver reikt dat je geen kip eet als je al 40 dagen in de jungle rondzwerft om te overleven, en je loopt een kip tegen het lijf.



Laatste edit 12-06-2023 11:26

12-06-2023 12:01:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.032

OTindex: 86.027

@BatFish : idd, dat sowieso …

voor t geval mensen willen weten

wat voor rommel ze eten.

Maar als er mogelijk kip in zit

zit er mogelijk van alles in wat er wel / niet op staat



Laatste edit 12-06-2023 12:07 idd, dat sowieso …voor t geval mensen willen wetenwat voor rommel ze eten.Maar als er mogelijk kip in zitzit er mogelijk van alles in wat er wel / niet op staat

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: