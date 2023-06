Zeilende vrachtvaart heeft de wind mee: 60 ton koffie per zeilschip uit Colombia

Per zeilschip vracht vervoeren krijgt langzaam maar zeker de wind in de zeilen als alternatief voor de vervuilende zeevaart. Zeilende passagiersschepen worden daarvoor omgebouwd tot vrachtschip. Zoals de tweemastschoener Ide Min, deze maakt in juni haar maiden trip naar Portugal en Engeland.Het enthousiasme straalt David Koel uit de ogen. De 26-jarige scheepsbouwkundig ingenieur is verantwoordelijk voor de ombouw tot vrachtschip van de Ide Min, een schoenergetuigde tweemaster van 39 meter. De Ide Min werd in 1957 in het Oost-Duitse Magdeburg gebouwd als sleepboot. In 1993 werd hij omgebouwd tot zeilend passagiersschip voor tochten op de Oostzee. En nu wordt de laatste hand gelegd aan de ombouw tot vrachtschip.De Ide Min ligt aan de NDSM-werf in Amsterdam-Noord in de duurzame werkhaven Kaap de Groene Hoop. “Voor corona kwam de Ide Min bij ons in de haven te liggen”, vertelt Koel. “Toen met corona alles stil kwam te liggen, zijn we met de voormalige eigenaren gaan praten en zagen we een mogelijkheid: zeilende vrachtvaart.” Er werd een rederij opgericht, KaapKargo, een samenwerking tussen David, zijn broer Sam en hun vader Huib, twee particuliere investeerders en een van de voormalige eigenaren van de Ide Min.Koffie gaat elektrisch naar de bootKoel bouwde de Ide Min om voor het vervoer van koffie. “We halen de koffie op in Colombia bij Ecolsierra. Bij die organisatie werken alleen maar vrouwen. Zij betalen een eerlijke prijs aan de boeren en wij kopen de koffie bij hen in. En omdat de koffie al in het noorden zit, hoeft die niet uit het midden van het land met vrachtwagens aangevoerd te worden. Het kan bijna elektrisch naar de boot gebracht worden, vervolgens zeilen we ermee naar Nederland en hier wordt de koffie rechtstreeks in onze haven uitgeladen.”“Wij proberen de laatste vervuilende schakel uit de vervoersketen te halen, namelijk de zeevaart. De zestien grootste containerschepen van de wereld stoten net zoveel zwavel uit als alle auto’s bij elkaar. Laat dat even intrekken, want er zijn heel veel van dat soort schepen. Ze varen op Heavy Fuel Oil, dat is bijna zo dik als teer. Als die schepen naar Rotterdam komen, moeten ze in de zestienmijlszone omschakelen naar diesel of worden ze binnengesleept, omdat ze teveel uitstoot hebben. Waarom vinden we dat niet zo erg als auto’s? Omdat we de uitstoot van auto’s inademen. Maar of je nou uitstoot hebt op land of op zee, het is voor de aarde net zo erg. Dus daarom zijn we met het initiatief gekomen om te gaan zeilen.”De Ide Min kan 60 ton koffie meenemen, wat neerkomt op 84 kuub in het ruim. Kan dat financieel wel uit? “Het is een begin. De Ide Min kon relatief simpel tot zeilend vrachtschip omgebouwd worden. Je zou zeilschepen kunnen ontwerpen die meer kunnen meenemen, maar je moet ergens beginnen.”KaapKargo werkt samen met IDorganics in Zaandam, een groothandel die levert aan biologische supermarkten. IDorganics brandt en verpakt de koffie in kartonnen zakken en levert bijvoorbeeld aan Ekoplaza. Een deel van de lading verkoopt KaapKargo onder het merk KaapKoffie aan bedrijven en horeca. “En voor mensen die zelf koffie willen branden of hun eigen koffiemerk willen opzetten, bieden wij als KaapKoffie ook de groene boon aan.”Bedrijven en particulieren kunnen vracht met de Ide Min van en naar de Canarische Eilanden, de Cariben en Zuid-Amerika laten brengen. “Voor cacao, rum, koffie of wat uzelf nog kunt bedenken uit Colombia, Nicaragua, Honduras, Cuba, de Dominicaanse Republiek en noem maar op, staat KaapKargo altijd open. We doen nu een trans-Atlantisch ritje per jaar, in de toekomst willen twee ritjes per jaar doen. En daarnaast doen we transport binnen Europa. Half juni gaan we 30 ton wijn ophalen uit Porto en voor Oerol brengen we theaterspullen naar Bristol. Dus ook voor transport binnen Europa kunt u bij KaapKargo terecht.”De Ide Min mag dan een alternatief zijn voor vervuilende zeeschepen, het schip heeft nog steeds een verbrandingsmotor. “Ja, een DAF 1160 DKT van 260 pk die draait op Waste Fuel Oil, een soort biodiesel. Kijk, de oversteek doen we helemaal zeilend, maar je hebt een motor nodig om de haven uit te kunnen varen. En je kunt beter met een kleine motor de haven uitvaren dan twee sleepboten bellen. Ons doel is wel om de Ide Min te elektrificeren en een regenererende propeller in te bouwen, zodat we tijdens het zeilen energie kunnen opwekken en geen dieselgenerator meer hoeven te gebruiken. Dan ben ik volledig groen. Alleen nog een paar zonnepanelen erop en dan is het plaatje af.”