Nederlandse badeend die Hongkong verrukte keert na 10 jaar terug met vriendje

In 2013 veroverde de Nederlandse kunstenaar Florentijn Hofman de harten in Hongkong met een enorme badeend. Voor het tienjarig jubileum daarvan keert het eendje terug naar de Chinese stad en hij heeft een vriendje meegenomen.De knalgele Double Ducks zijn 18 meter hoog en ze zijn de volgende twee weken te zien in de Victoriahaven van de stad. Volgens de kunstenaar leent Hongkong met zijn achtergrond van grijze, glazen wolkenkrabbers zich bij uitstek voor zijn felgekleurde project."Ik hoop dat het evenveel plezier brengt als de vorige keer. In een wereld die kampt met de pandemie, oorlogen en politieke onrust is dit het perfecte moment om dubbel geluk te brengen."Dat zijn oorspronkelijke eendje er nu eentje bij heeft gekregen vindt Hofman een logische ontwikkeling. "Door de pandemie realiseerden we ons hoe belangrijk het is om het moment te beleven en samen te zijn", staat in een persbericht op zijn site. Hij hoopt dat de "kinderlijke verwondering" die de eendjes oproepen een kans bieden het gewone leven even te vergeten en een bijzonder moment te delen met naasten of juist onbekenden.Al sinds 2007 reist Hofman de wereld rond met zijn enorme eendje. De havens van onder meer Sydney, Osaka, Sao Paulo en Los Angeles toverde hij om tot enorme badkuipen door het uitvergrote speelgoed erin rond te laten dobberen.Hofman zegt dat zijn project puur bedoeld is om plezier te brengen. Het eendje heeft geen politieke boodschap en spreekt mensen aan van alle leeftijden en achtergronden.Een columnist van een belangrijke krant in Hongkong ziet dat overigens anders. In een stad waar China steeds repressiever optreedt en vorig weekend nog herdenkingen van de slachtoffers op het Plein van de Hemelse Vrede onmogelijk maakte, kan ook een badeendje politiek geïnterpreteerd worden."De kunstenaar wil de publieke ruimte herdefiniëren en ontmoetingen en discussie uitlokken. Mensen die bij elkaar komen! Als dat geen radicale oproep is in Hongkong, weet ik het ook niet meer", concludeerde de columnist.De speelgoeddieren worden in ieder geval van harte verwelkomd. "Het is een lichtpuntje voor een moedeloze samenleving", reageert een bezoeker. "De overheid kan publiek geld beter hieraan uitgeven dan aan sommige andere dingen."