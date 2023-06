Caraïbisch eiland verdient stevig aan de ineens populaire domeinnaam .ai

Anguilla in het Caraïbisch gebied bezit de domeinnaam .ai.; populair door de opkomst van ChatGPT.

Inkomsten uit de domeinnaam zijn met een factor vier toegenomen.

De domeinnaam is een stuk duurder dan .com.

Een eiland in het Caraïbisch gebied in de buurt van Sint Maarten met vijftienduizend inwoners wordt vrolijk van alle aandacht voor kunstmatige intelligentie. Anguilla bezit de online domeinnaam .ai, en die is door de populariteit van AI ineens een stuk lucratiever geworden.



Tot voor kort moest Anguilla het hebben van zijn witte stranden, azuurblauw water en weinig actieve belastingdienst. Vanwege dat laatste belandde het Britse overzeese gebiedsdeel in oktober vorig jaar op de Europese lijst van belastingparadijzen. Maar Anguilla heeft nu een nieuwe trekpleister gevonden: de domeinnaam.



Bedrijven die zich richten op kunstmatige intelligentie, afgekort tot ai, zien in het adres van Anguilla een mooi uithangbord. De verkoop van deze webadressen begon al jaren geleden, maar ‘sinds de lancering van ChatGPT in november vorig jaar gaat het hard’, zegt Vince Cate. Hij verzorgt namens de overheid op Anguilla de verkoop.



Het aantal domeinnamen groeide naar 245.000, zegt Cate. Hij wil niet zeggen wat de groei is sinds de komst van ChatGPT, maar websites die gegevens bijhouden van domeinnamen komen tot een ruime verdubbeling. Anguilla telt daarmee zestien keer meer domeinnamen dan inwoners. Ter vergelijking: er zijn ruim tweemaal meer Nederlanders dan .nl-namen.



De inkomsten uit domeinnamen zijn 'vier maal hoger dan een jaar terug', zegt Cate. Anguilla had voor 2022 inkomsten van €6,4 mln begroot uit de verkoop van domeinnamen. Dit jaar zou het dus afstevenen op inkomsten van ten minste €26 mln.



Een deel van die hogere inkomsten houdt ook verband met een stevige prijsstijging, zegt ceo Berend van Dalfzen van de Nederlandse domeinnaamverkoper Realtime Register. 'Eerder dit jaar werd een .ai-domeinnaam een kwart duurder.' De prijs van de domeinnaam ligt in Nederland, afhankelijk van kortingen, tussen de €109 en €164 per jaar, waar een .com-adres tot twee tientjes kost.



Het is ‘leuk en sexy’ om een .ai-naam te hebben als je in kunstmatige intelligentie actief bent, verklaart Arno Vis, ceo van de domeinnaamverkoper Openprovider uit Rotterdam, de interesse in de domeinnaam. ‘Maar wat ook meespeelt is dat goede en korte namen binnen .com allemaal weg zijn.’



Anguilla, dat in 1631 nog de Westindische Compagnie als kolonisator zag aanmeren, is niet het enige eiland dat ineens grote interesse ziet voor zijn domeinnaam. Tuvalu werd gewild bij televisiebedrijven om zijn .tv-naam. Door de stijgende zeespiegel dreigt het eiland te verdwijnen en daarmee zou ook de domeinnaam ten onder gaan, blijkt uit een opmerking van domeinnaamorganisatie ICANN.



Het Brits Indische Oceaanterritorium is eigenaar van .io en werd populair bij techbedrijven. De afkorting verwijst naar het proces van input/output (IO) dat onderdeel is van communicatie tussen computers. Er zijn al ruim een miljoen .io-domeinnamen. 'Dat schetst ook wat de potentie van .ai', zegt Van Dalfzen. En dus de mogelijke verdiensten voor Anguilla.



Leidt dit al tot uitbundige taferelen? 'Nee, ik denk dat het nog niet helemaal doorgedrongen is tot de mensen hier hoeveel geld er nu in het laatje komt', zegt Cate, een Amerikaan die naar het eiland emigreerde. Rijke toeristen en de offshore-industrie zijn van oudsher de inkomstenbronnen. Die maakten Anguilla tot één van de welvarender gebieden in het Caraïbisch gebied, maar de inkomensverschillen zijn volgens de VN wel groot. Orkaan Irma (2017) en de coronapandemie betekenden een klap voor de economie.



Met de grote toekomst die AI wordt toegedicht, zal de kassa nog wel even blijven rinkelen op het eiland. Anguilla kan daarmee aflossen op leningen. Cate ziet een andere bestemming voor de .ai-miljoenen: ‘Toen ik hier kwam waren er geen belastingen, maar inmiddels is er een aantal ingevoerd. Ik ben libertariër, van mij mogen ze met de opbrengst de belastingen schrappen.’

Reacties

11-06-2023 14:34:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 49.022

OTindex: 86.022

Dan geef ik toch mijn voorkeur aan de witte stranden, met azuurblauw water

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: