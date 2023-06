Wilgenboom in trouwjurk, hoe kan dat?

In de uiterwaarden bij Beneden-Leeuwen zijn de wilgenbomen ingepakt in zijde-achtig rag. De rupsen van de spinselmot zijn los gegaan op de boom. "In een zo'n boom zitten miljoenen rupsen.""Fascinerend", noemt Rob Puijker het spinsel van de spinselmot. "Mooi? Ja, het is mooi." Het spinsel lijkt op een afstandje wel op de stof van een bruidssluier, maar wie dichterbij komt ziet dat het vol zit met kleine rupsen.De gids van IVN Natuureducatie had wel vaker spinsel gezien bij de wilgen in de uiterwaarden, maar dit was ook voor hem nieuw. "Zo extreem als het dit jaar is, is het nog nooit geweest. Ik denk dat dat komt door de uitermate gunstige weersomstandigheden." Volgens de gids kan het spinsel na een paar stevige buien ook zo weer weg zijn.De rupsen zijn ongevaarlijk en dus zeker niet vergelijkbaar met bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Maar goed ook, want als je de boom wil bewonderen vallen er vast wel een paar rupsen bovenop je. "Je kan ze gewoon over je hand, over je benen en over je kleren laten lopen", vertelt Puijker, terwijl hij een tros met rupsen vastpakt. "Je krijgt nergens problemen mee."