Jens Dekker (neefje van) werd aangereden en auto reed door: ‘Heb kenteken, maar politie wil geen onderzoek instellen’

Jens Dekker werd in 2016 nog wereldkampioen bij het veldrijden in de juniorencategorie, maar helaas kwam het er daarna voor het het neefje van Erik Dekker nooit helemaal uit vanwege slepende gezondheidsproblemen. Hij maakt tegenwoordig veel analyses op Twitter en geeft (Engels) commentaar bij GCN/Eurosport.



Hij fietst nog wel en dat zorgde onlangs voor een vervelend voorval. Althans, het fietsen zelf deed dat natuurlijk niet, maar een automobilist in een 45 km/u-auto. Die reed hem aan tijdens een training en de bestuurder ervan reed daarna door.



Op Twitter schrijft Dekker dat zoiets een misdrijf is en hij dus naar de politie ging, maar daar kreeg hij nul op het rekest.



“Drie weken geleden werd ik tijdens een training aangereden door een 45 km/u-auto. De bestuurder reed door (doorrijden na een ongeluk is een misdrijf), ik kon met het kenteken naar de politie. Zelfs met die informatie wil de politie geen onderzoek instellen.”



De politie geeft ook geen tekst en uitleg waarom ze de zaak niet in behandeling nemen. “Behalve een algemeen verhaal krijg ik ook geen reden. Blijkbaar loont het in Nederland om gewoon door te rijden nadat je een fietser hebt aangereden.”



Land leven waar politie dit soort dingen ook oplost

Dekker snapt dat er capaciteitsproblemen zijn bij de politie, maar vindt dat geen argument. “En als iemand een capaciteitsprobleem bij de politie oprakelt, natuurlijk is het belangrijker om boeven te vangen en andere belangrijke zaken te onderzoeken, maar ik zou op zich ook wel in een land willen leven waar we genoeg investeren om dit soort dingen ook op te lossen.”



Overigens hield Dekker vooral materiale schade over aan de aanrijding. “Behalve een paar gekneusde ribben is er fysiek niks met mij aan de hand. De materiele schade is net niet genoeg om uit het eigen risico te komen dus dat is het einde van het verhaal.”

