Bloedneuzen, brandwonden en brandende ogen in Eerbeek: ‘Tata Steel aansprakelijk stellen’

Omwonenden kunnen er brandende ogen, bloedneuzen en zelfs brandwonden van krijgen: de tonnen aan staalslakken op een voormalige stort in Eerbeek. Een situatie waar zo snel mogelijk moet worden ingegrepen, vinden Tweede Kamerleden Habtamu de Hoop (PvdA) en Kauthar Bouchallikht (GroenLinks). Ze vragen staatssecretaris Heijnen daarom om opheldering.Er is al lange tijd veel te doen om de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek. Sinds 2019 ligt er 200.000 ton aan staalslakken: een steenachtig materiaal dat ontstaat bij de productie van staal. Dat is er destijds gestort om zonnepanelen stabiel neer te kunnen leggen.Kort erna kregen omwonenden last van gezondheidsklachten, zoals bloedneuzen. Een zorgelijke situatie, vindt ook de politiek. In het verleden maakte de lokale fractie van GroenLinks in Brummen haar zorgen al kenbaar. Recent stelden de provinciale fracties van GroenLinks en PvdA al vragen aan het provinciebestuur over de situatie in Eerbeek. Nu volgen de Tweede Kamerfracties van die twee partijen.Zo wil Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) van staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat weten wat zij gaat doen om te zorgen dat omwonenden van de Eerbeekse stort zo snel mogelijk een gezonde en veilige leefomgeving krijgen. Hij wordt daarbij gesteund door Kamerlid Kauthar Bouchallikht (GroenLinks).Emeritus hoogleraar toxicologie Jacob de Boer maakte eerder al zijn zorgen kenbaar over de situatie in Eerbeek. ,,Zulke grote aantallen heb ik nog nooit gezien. Dat kan en mag je niet jaren door laten gaan.”Op de oude vuilstort in Eerbeek is de afgelopen jaren meerdere keren ‘wit water’ de natuur ingestroomd. Het water is afkomstig van de staalslakken die bovenop de stort zijn gelegdOp de oude vuilstort in Eerbeek is de afgelopen jaren meerdere keren ‘wit water’ de natuur ingestroomd. Het water is afkomstig van de staalslakken die bovenop de stort zijn gelegdDe staalslakken liggen open en bloot op de stort, waardoor een stof - ongebluste kalk - in de slakken zo van de stort afwaait. ,,Als je daar dan langs loopt, kan het zorgen voor branderige ogen. Bij huidcontact kan het zorgen voor brandwonden”, zei De Boer. ,,Het betekent dat omwonenden permanent risico lopen op gezondheidsschade.”Naast een gevaar voor omwonenden, is er ook kans op schade aan natuur, zo blijkt uit onderzoeken. Als de slakken in contact komen met regenwater, ontstaat er wit ‘kalkwater’. In eerste instantie werd dat vervuilde water opgevangen in een vijver.Deze bleek te krap bemeten waardoor het bij hevige regenval overstroomde. Het gevolg: vervuild water stroomde de natuur in en kwam onder andere terecht op een bospad voor wandelaars. Een onderzoeksbureau constateerde later in opdracht van de provincie dat hoewel er zware metalen, afkomstig van het water, in het grondwater zijn gevonden, ze wel binnen de gestelde normen vallen en niet zorgen voor milieuschade.Op de voormalige stortplaats liggen 15.000 zonnepanelen. Om deze stabiel neer te kunnen leggen, zijn er staalslakken op gestort.Op de voormalige stortplaats liggen 15.000 zonnepanelen. Om deze stabiel neer te kunnen leggen, zijn er staalslakken op gestort.De Inspectie Leefomgeving en Transport stelde in recent onderzoek echter dat er grotere risico's zijn dan vooraf gedacht en de huidige regels voor het gebruik van staalslakken niet voldoende zijn. Zo is de kans groter op het lekken van zware metalen en een sterke verzuring van de bodem.PvdA-Kamerlid De Hoop wil daarom van de staatssecretaris weten waarom het nog steeds mogelijk is dat staalslakken zo breed gebruikt mogen worden en wat zij doet om toezicht en handhaving op het gebruik van staalslakken te verbeteren.De staalslakken komen bij het bedrijf Tata Steel uit IJmuiden vandaan. Het bedrijf moet van het ‘afvalproduct’ af en geeft daarom geld toe aan aannemers om het af te nemen. Emeritus hoogleraar De Boer denkt dat daarom zulke grote aantallen staalslakken liggen in Eerbeek. ,,Dan is het namelijk hoe meer, hoe beter.”Kamerleden De Hoop en Bouchallikht willen daarom dat dat ‘perverse verdienmodel’ beëindigd wordt en vraagt of Tata Steel aansprakelijk kan worden gesteld voor het opruimen van het teveel aan staalslakken in Eerbeek. Het is nog niet duidelijk wanneer een antwoord van de staatssecretaris komt.