95-jarige rechter VS wil maar niet met pensioen en klaagt collega's aan

De 95-jarige Pauline Newman is nog lang niet van plan om haar ambt neer te leggen, ondanks verwijten van collega's dat ze haar baan niet meer goed kan vervullen vanwege haar leeftijd. Nu sleept ze haar collega's in Washington voor de rechter voor het schenden van de grondwet, meldt The Washington Post.Ze is al veertig jaar actief als rechter. Iets wat de hoofdrechter van de U.S. Court of Appeals als mooie aanleiding zag om Newman richting haar pensioen te bewegen. Aangezien haar ambt als rechter voor het leven is, ziet Newman het aandringen op haar pensioen als schending van het grondrecht. In de grondwet staat volgens haar namelijk niks over een verplicht pensioen."Als ik ooit aftakel, zoals ze zeggen, fysiek en mentaal, hoop ik dat ik snugger genoeg ben om af te treden", vertelt Newman aan The Washington Post. Zo lang dat nog niet aan de orde is, ziet ze het als morele plicht om aan te blijven als rechter. "Dat is waarvoor ik ben aangesteld."Het is een beetje een welles-nietes verhaal. Newman beweert namelijk dat haar assistent, een gerechtsambtenaar en haar kantoorcomputer van haar zijn afgenomen. Hoofdrechter Kimberly Moore zegt daarentegen dat het personeel zelf had besloten te vertrekken. Moore beweert dat Newman de situatie niet begrijpt. Dit zou bewijs zijn voor haar 'aftakeling'.Andere rechters die met Newman werken noemen haar 'paranoïde' en beschuldigen haar van bizar gedrag. Newman zegt zelf helemaal fit te zijn en dat juist haar collega's de weg kwijt zijn.Er is een speciaal comité samengesteld om het functioneren van Newman te beoordelen. Uit verschillende stukken komt naar voren dat Newman mentaal achteruit zou gaan sinds een hartaanval in 2021. Daarnaast zou ze erg lang doen over het behandelen van rechtszaken.De 95-jarige rechter ontkent dat ze ooit een hartaanval heeft gehad en zegt dat de verwijten misplaatst en onjuist zijn. Newman wordt in de zaak tegen haar collega's bijgestaan door een non-profitorganisatie. Volgens die organisatie is het ongrondwettelijk om een rechter te dwingen haar medische gegevens te openbaren, psychische tests te ondergaan of haar zaken neer te leggen.