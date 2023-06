Vrouw voert experiment uit met echtgenoot: «Hoe lang duurt het voor hij eten maakt?»

Een Britse vrouw heeft een hilarisch, doch tragisch, experiment uitgevoerd in haar eigen woning. De proefpersoon? Haar echtgenoot.



«Soms, wanneer ik er echt genoeg van heb een vrouw te zijn, vind ik het wel leuk om een sociaal experiment uit te voeren in mijn eigen huis», begint Victoria Emes. «Daarmee wil ik bewijzen dat mannen nooit initiatief tonen en dat vrouwen wel degelijk alles doen in het huishouden.»



Het experiment deze keer? Zal de echtgenoot van Victoria het initiatief nemen en het avondeten voorbereiden? «Ik ga het gewoon niet doen», klinkt het kordaat bij Victoria.



Victoria begeleidt je in een TikTok-filmpje doorheen haar avond. Om 18u30 spreekt ze Rob een eerste keer aan, maar hij heeft niet eens in de gaten dat het etenstijd is. Om 18u50 staat er nog steeds geen eten op tafel, het moment dat het koppel normaal gezien al klaar zou moeten zijn met eten. «Ik geef niet op», zegt Victoria moedig, «ook al heb ik superveel honger.» Rob heeft ondertussen wel al twee keer in de koelkast gekeken of er iets te shnabbelen valt, maar helaas!



Om 19u35 heeft Rob nog steeds geen initiatief genomen. Een hongerige Victoria spreekt zichzelf moed in: «Ik moet dit volhouden voor alle vrouwen ter wereld. Ik moet het bewijs leveren.»



Uiteindelijk, om 20u35 komt er een voorstel van Rob: «Zullen we vissticks en chips eten?» Victoria is niet laaiend enthousiast over dat idee: «Ben ik een kind?!» Maar het lijkt erop dat de honger de bovenhand heeft genomen, want een uur later begint het koppel aan een avondeten. Victoria’s conclusie? «Ik haat mannen.»



De reacties op Victoria’s experiment zijn voor veel vrouwen herkenbaar: «Dit is mijn leven», «Ik heb dit ook al meerdere malen gedaan, en telkens hebben we een gesprek over de taakverdeling in ons huishouden», «Ik heb meer experimenten nodig! Hoe lang duurt het vooraleer hij zijn eigen kleren wast die jij niet van de grond opraapt?» en «Bedankt voor deze opoffering ook al wisten we allemaal al wat de conclusie van het experiment zou zijn maar toch nog bevestiging nodig hadden.»

Reacties

09-06-2023 15:13:32 HenrysWereld

Actief lid

T S Het is toch al bewezen dat dit zo werkt.... Een natuurlijk is het niet goed te praten, maar laten we eerlijk zijn dat vrouwen om hun nadelen hebben met wat mannen zich aan hekelen....

09-06-2023 15:35:58 omabep

Oudgediende



Je kunt ook vragen of hij het eten wil koken voor die dag. Zeg gewoon dat je het niet gaat doen. Doet hij het niet dan ga je voor je eigen eten klaar maken en verdom je het voor hem te doen tot hij bereid is mee te doen in de verdeling. Maar zomaar afwachten en niets doen, is dom, je verrekt van de honger.

09-06-2023 15:47:57 Buick

Erelid



Dus ik hoef geen eten te koken thuis Ik heb een keer eten gemaakt thuis en toen ik daarop volgende keren voorstelde om te gaan koken toen zag je de medebewoners stiekem naar de menukaart van de chinees gaan zoeken.Dus ik hoef geen eten te koken thuis

09-06-2023 17:52:59 Mamsie

Oudgediende



@Buick : Hoeft ook niet. Bij jou is iemand die de lekkerste spaghetti maakt!

09-06-2023 17:57:50 Buick

Erelid



Iedereen doet waar die goed in is.

Alleen niemand heeft een idee waar ik goed in ben. haha @Mamsie , daarom voel ik e ook niet bezwaardIedereen doet waar die goed in is.Alleen niemand heeft een idee waar ik goed in ben. haha

09-06-2023 18:13:39 Buick

Erelid



@Emmo , jawel, maar dat ga ik niet vertellen want dan ben ik elke keer de pineut.

