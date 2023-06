13-jarig meisje vecht tegen haai…en wint

Zwemmen in de zee is een van de zaligere dingen in het leven, maar soms krijg je ongewenste gasten in het water. Dit was zeker het geval voor Ella Reed uit Florida. Het 13-jarige meisje is erin geslaagd een haai af te weren nadat ze was aangevallen in de wateren van Florida.



Ella Reed overleefde de aanval en herstelt van beten in haar torso, arm, vinger en knie. De tiener, die tegenover het strand in Fort Pierce woont, werd tijdens het zwemmen aangevallen door een stierhaai, meldde NBC News.



«Ik herinner me dat ik heel zwaar ademde, en toen het zich aan mijn maag vastzette, kon ik helemaal niet meer ademen omdat ik dacht: ‘Wat gebeurt er in godsnaam?’». vertelde Reed aan The Today Show.



Ze zei dat ze haar arm gebruikte om de aanvallen van de haai te blokkeren, maar dat ze de tanden in haar romp voelde zakken. Reed riep toen naar een vriend op het strand, en ging door met vechten tegen de haai.



De tiener werd van het strand vervoerd in een golfkarretje voordat haar moeder haar naar het ziekenhuis bracht. Ze benadrukte dat het haar niet zou weerhouden om van het strand te genieten of om haar droombaan, mariene bioloog worden, na te jagen.

"krijg je ongewenste gasten in het water", raar dat een haai als ongewenste gast wordt beschouwd (ze leven daar nu eenmaal) of bedoelen ze het meisje?

Misschien had die haai wel een maaltijd besteld via een thuisbezorg service en dacht deze dat ze de bestelling was... @Ronin : goede vraag. Die haai leeft daar en is dus niet te gast. Dat meisje was wel een gast, maar was ze zo ongewenst?Misschien had die haai wel een maaltijd besteld via een thuisbezorg service en dacht deze dat ze de bestelling was...

T S @Ronin : Het meisje mocht wellicht daar ongewenst zijn.... Maar dan hoef je als gewenste gast geen grensoverschrijdende gedrag te vertonen....

