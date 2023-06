Volwassenen mogen geen Pokémonkaarten meer kopen in Japanse winkel

Pokémonkaarten zijn allang een booming business en dat zien ook de speelgoedwinkels in Japan. In een grote Japanse Pokémonwinkel mogen volwassenen sinds kort geen nieuwe Pokémonkaarten meer kopen. Zo wil de winkel vermijden dat de kaarten aan hogere prijzen doorverkocht worden, zodat ook kinderen hun hobby kunnen blijven uitoefenen.



De Japanse Pokémonwinkel Hareruya legt nu een leeftijds- en aankooplimiet op voor Pokémonkaarten. De winkel zal voortaan de identiteitskaart controleren van klanten die de nieuwe Clay Burst en Snow Hazard-kaarten willen kopen. Enkel kinderen van de middelbare school en jonger kunnen die nog kopen. Bovendien mag je slechts tien pakjes kaarten per dag kopen, zodat elke koper de kans krijgt om het grote lot te trekken.



Die beslissing is er gekomen nadat de Clay Burst en Snow Hazard-kaarten een groot succes kenden bij hun release midden april. Pokémonfans stonden toen in lange rijen aan te schuiven om de nieuwe kaarten te kopen. Daarna verschenen heel wat van die kaarten online aan hogere prijzen. Op die manier missen de Pokémonkaarten hun beoogde doelpubliek: kinderen. «Deze verkoopmethode maakt het mogelijk om de meeste klanten tevreden te stellen als de artikelen zo beperkt zijn», vertelde een woordvoerder van de winkel aan de Japanse nieuwssite Livedoor.



De hype rond Pokémon is nooit echt weggeweest. Bij de opkomst in de jaren negentig waren de kaarten in zowat alle kranten- en speelgoedwinkels te koop en ontstonden ruilhandeltjes op de speelplaatsen. Die tijd leek voorbij wanneer we in 2016 massaal Pokémons gingen vangen op straat met de Pokémon Go-app, maar niets is dus minder waar.



Voor sommige mensen blijven Pokémonkaarten hét product van hun businessdeals. De ene geeft enorme bedragen uit aan klassieke kaarten, de ander verkoopt gloednieuwe pakketjes op veilingsites voor bakken geld. Vorig jaar werd nog een Charizard-kaart verkocht op een Amerikaanse veiling voor 420.000 dollar. Aan jou de keuze of je dat er voor over hebt…

