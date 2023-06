Influencer in tranen na blunder met tattoo: «Iedereen lachte me uit»

Stel je voor dat je helemaal naar Bali reist om de tattoo van je dromen te laten zetten, om er vervolgens een enorme fout in te vinden. Het overkwam de Australische Tia Kabir, een 19-jarige influencer die haar volgers in horten en stoten vertelde over de blunder.



Oorspronkelijk wilde de jonge vrouw de woorden ‘Angel Energy’ op haar rechteronderarm laten tatoeëren. «Ik laat elke paar maanden een tattoo zetten en ik droomde ervan om er eentje in Bali te laten zetten,» zegt Tia. Maar het noodlot sloeg toe: de tatoeëerder draaide de twee woorden om en nu staat er ‘Energy Angel’ op haar huid.



De Australische vertelt hoe ze begon te huilen toen ze de verschrikkelijke fout van de tatoeëerder besefte. «Ik controleerde de tatoeage pas toen hij klaar was. Het was een schok», betreurt de jonge vrouw. Ze legt uit dat haar tranen de nieuwsgierigheid wekten van de andere klanten en tatoeëerders in de shop, maar dat iedereen haar uitlachte in plaats van haar te troosten. En hoewel de shop aanvankelijk beloofde haar terug te betalen, besloot Tia de volgende dag dat ze haar niets verschuldigd waren.

