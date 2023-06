Gezin van Nick krijgt lachwekkende berekening van gasleverancier: voorschot van 125 naar 6.560.999 euro

Geschat totaalbedrag: 26.245.239,96 euro. Die droge melding kregen Nick Van Hoeydonck en Sofie Glibert uit België toen ze de jaarafrekening voor hun gasverbruik kregen. ‘Toen ik dat bedrag zag, moest ik toch even een half uur extra pauze nemen op het werk’, vertelt Nick. En toch ging er eigenlijk niks mis met de berekening door energieleverancier Luminus.



Nick (30) woont samen met Sofie (22) en hun dochtertje Elise (1) in een appartement in Hoevenen, een dorpje ten noorden van Antwerpen. Hij geeft steevast de standen van zijn gasmeter door via de applicatie van zijn energieleverancier Luminus, waar hij al jarenlang klant is. “Wij betalen maandelijks wat extra voorschot, zodat we een spaarpotje opbouwen. Dan krijgen we aan het einde van het jaar bij de afrekening steeds wat geld terug”, vertelt Nick.



Enkele weken moest hij dan ook even slikken toen hij de applicatie opende. Hij kreeg een simulatie te zien van de jaarfactuur voor gas voor de periode van september 2022 tot en met september 2023. Die bedroeg maar liefst 26.245.239,96 euro. Voor de toekomstige voorschotten tot aan de volgende jaarafrekening werd maandelijks 6,56 miljoen euro voorgesteld. “Ik stond met mijn mond vol tanden. Wij verbruiken helemaal niet veel gas. De dagelijkse douche duurt bij ons maar een zevental minuten. We koken op inductie. En we gebruiken amper gas om te verwarmen, want wij hebben een houtkachel in de living”, zegt Nick verbouwereerd. “26 miljoen euro? Dat betaal je voor een enorme villa nog niet. Dat bedrag is goed om een hartinfarct van te krijgen. Mijn hart ging dan ook nogal te keer. Op het werk heb ik een half uur extra pauze moeten nemen om ervan te bekomen.”



Omdat hij besefte dat er iets niet pluis was, besloot Nick contact op te nemen met de klantenservice van Luminus. Daar kreeg hij niemand te pakken. Toen belde hij naar een Luminus-contact waarbij hij het contract indertijd afsloot. “Wat op het platform staat, zou ik moeten betalen zei hij”, zegt Nick.



"Klanten moeten in MyLuminus de cijfers vóór de komma ingeven. In dit geval waren ook de cijfers na de komma op de meter toegevoegd"

Brecht Snoeks, Communicatiemanager Luminus

