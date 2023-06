Onrust bij winkelcentrum in Apeldoorn: ‘Snel naar binnen! Er zijn wolven’

Commotie op winkelcentrum De Mheen in Apeldoorn. ‘Snel naar binnen! Er zijn wolven’, klinkt het maandag eind van de middag. Mensen trekken een winkeldeur snel achter zich dicht, op zoek naar een schuilplek.Een roedel wolven. Dat is wat meerdere mensen gezien denken te hebben. Een dag later is de ergste schrik wel uit de benen verdwenen. „Ik werd gewaarschuwd toen ik het winkelcentrum uitliep”, blikte een vrouwelijke bezoeker terug. ,,‘Snel naar binnen! Er zijn wolven’, zeiden ze.”,,Ik ben er vrij nuchter onder, maar ik had een baby bij me van drie maanden oud. Je weet niet hoe de dieren daarop reageren.” Ze besloot met haar twee kinderen te schuilen bij Classic Kledingreperatie & Stomerij. Voor die winkel liepen de dieren langs. Volgens de eigenaar van de zaak viel de paniek mee.Mevrouw Bergman, op dat moment aanwezig in het winkelcentrum, vluchtte ook een winkel in. ,,Er was onrust en je merkte dat er iets ongewoons aan de hand was”, vertelt ze. ,,Ik heb nog een meisje geholpen, dat een beetje gespannen was door alles.”Er waren twee groepen mensen, vertelt de vrouw met de baby. ,,Een groep die ging schuilen, zoals ik deed. En een groep die de beesten probeerde weg te jagen.” Meerdere auto’s reden naar de dieren en toeterden naar ze. De viervoeters kozen daarop ieder hun eigen weg.Ook in de Readshop kreeg het personeel het een en ander mee. ,,We hebben een filmpje gezien en een klant had er een voor de auto”, zegt Monique Berghuis. ,,Die man had flink getoeterd en kwam redelijk hyper onze winkel in”, vult haar collega Bea Berghuis aan. Toen de werkneemsters de beelden zagen, waren ze er heilig van overtuigd dat het wolven waren.De dolende dieren zijn in de Readshop het gesprek van de dag, waarbij een klant de discussie ook aangaat of het nou wel of niet een wolf was.Niet overal in het winkelcentrum kregen de mensen mee wat zich maandag afspeelde. Zo vertelt een werkneemster van de Jumbo dat ze er slechts twee klanten over heeft gehoord. Werknemers van de dierenwinkel, kledingwinkel Tuunte en de snackbar hebben niets gezien.Bij de politie kwam een melding binnen dat er wolven zouden rondlopen. Maar dat bleek niet zo te zijn. ,,Het ging om drie loslopende honden. Ze waren al herenigd met hun baasje toen wij aankwamen”, aldus een woordvoerder. Gevolgen voor de hondeneigenaar heeft het avontuur niet, omdat de dieren weer aangelijnd waren toen de politie kwam.