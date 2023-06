06-06-2023 21:25:46

@allone

Een mannelijke heks wordt vaak aangeduid als een "heks" of soms ook wel als een "tovenaar" of "magiër". Het idee dat heksen alleen vrouwelijk zijn, is gebaseerd op traditionele overtuigingen en stereotypen. In de moderne hekserijgemeenschap zijn er echter mannen die zichzelf als heksen identificeren en zich bezighouden met hekserijpraktijken.



In verschillende hekserijtradities kunnen mannelijke beoefenaars verschillende benamingen hebben. Bijvoorbeeld, in de Wicca-traditie kunnen mannelijke heksen worden aangeduid als "heksen" of "heksenpriesters". In andere tradities kunnen ze worden aangeduid als "magiërs", "tovenaars" of "sorcerer". Het belangrijkste is dat gender geen beperking vormt voor iemand die zich bezighoudt met hekserij of magie.



Het is ook vermeldenswaardig dat niet alle mannen die zich bezighouden met hekserij de term "heks" willen gebruiken. Sommigen geven er de voorkeur aan om zichzelf op een andere manier te identificeren, afhankelijk van hun persoonlijke voorkeuren en de specifieke traditie waarin ze zich bevinden.



Kortom, een mannelijke heks kan zichzelf simpelweg als heks, tovenaar, magiër of in overeenstemming met zijn persoonlijke voorkeur identificeren. Het belangrijkste is dat hij betrokken is bij hekserij of magie en de praktijken en overtuigingen nastreeft die daarmee verbonden zijn.