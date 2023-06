Ga ander werk doen: Dierenambulance vraagt om begrip voor hoge werkdruk

"Ik dacht dat je om dieren gaf." Het is zomaar een opmerking die Miriam Bosman van Dierenambulance De Ronde Venen/Amstelland naar haar hoofd geslingerd krijgt. Mensen zijn boos dat er niet altijd iemand kan komen voor niet-urgente meldingen, en reageren dat af op de medewerkers.



Er is weer een drukke periode aangebroken voor de dierenambulance, schrijft Bosman. "Daardoor hangen ook weer de ongeduldige en niet-begripvolle mensen aan de telefoon."



Tijdens de dienst van de dag ervoor zijn er 138 telefoontjes binnengekomen, vertelt Bosman. "We doen ons best om iedereen netjes te woord te staan, maar de druk is hoog." En dan helpen vervelende reacties niet mee. "De nare meldingen over dieren zijn niet het minst leuke aan dit werk; dat zijn de vervelende opmerkingen."



Het gaat bijvoorbeeld om reacties als: "Ik dacht dat je om dieren gaf", "Jij bent niet geschikt voor dit werk" of "Misschien moet je ander werk gaan doen".



Vaak reageren mensen zo omdat de medewerkers van de dierenambulance niet op hun melding af kunnen gaan – door de hoge werkdruk én omdat het gaat om meldingen die geen spoedgeval zijn. "Mensen kunnen het niet aanzien dat een jong kauwtje vliegles krijgt. Dan vinden ze dat wij het op moeten halen, terwijl de ouders erboven in de boom zitten."



De dag dat Bosman het bericht plaatste was het ook weer raak. "Ik werd om 10.00 uur wakker gebeld omdat een mevrouw ons niet één-twee-drie te pakken kreeg. Dus ging ze maar ziekelijk vaak naar de nachttelefoon bellen voor een niet-spoedmelding, waardoor ik wakker werd."



Bosman gaat verder: "Toen ik haar daarmee confronteerde, begon ze over hoeveel geld ze wel niet doneerde aan organisaties als de onze."



Het zit Bosman ontzettend hoog. "Het voelt alsof ik toegeëigend word door mensen. Ze denken dat ik hun bezit ben en eisen mij op, of ik dienst heb of niet." Ze is zelf de enige die nachtdiensten rijdt. "Als ik hier morgen niet meer tegen kan dan stop ik met de nachtdiensten en rijdt er niemand meer 's nachts."



Ze sluit af: "Begrijp me goed: ik hoef geen veer en ook geen dank of een lintje, maar heb begrip voor mijn collega's en mij. En bel alleen het spoednummer als er een levensbedreigende situatie is."

