Rijke Fin krijgt boete van ruim 120.000 euro voor 80 km/u rijden waar 50 is toegestaan

In Finland weten ze wel raad met hardrijdende rijke landgenoten. De 76-jarige zakenman Anders Wiklöf moest 121.000 euro boete betalen, omdat hij 82 kilometer per uur reed waar een snelheidslimiet van 50 km/u gold.



In Finland zijn boetes inkomensafhankelijk dus kon de prent van de zakenman flink oplopen. In dit geval stond de straf voor de overtreding gelijk aan veertien dagen inkomen. Dat is voor Wiklöf 121.000 euro. Ook is hij tien dagen zijn rijbewijs kwijt.



De man is rijk geworden in de logistiek, het transport, onroerend goed en toerisme. Het is niet zijn eerste zware bekeuring. Tien jaar geleden moest hij al eens 95.000 euro aftikken en vijf jaar terug kreeg hij een boete van bijna 64.000 euro. Na het laatste exemplaar reageert hij in de Finse krant Nya Aland dat ‘er misschien een bovengrens moet worden gesteld aan de boete’ voor te hard rijden.



Ook in Zwitserland zijn boetes inkomensafhankelijk. Daardoor kon in 2010 een 37-jarige Zweed een bekeuring krijgen van 679.000 euro, omdat hij 290 km/u reed waar 120 was toegestaan.

Reacties

06-06-2023 15:46:38 merlinswit

Dit voelt voor mij eerlijker dan het Nederlandse systeem. Ben je hier rijk dan zal je niet veel van een boete merken en valt het effect dus weg. Ben je arm dan kan je door een foutzwaar in de problemen raken. Door naar inkomen te kijken voelt iedereen de boete even hard.

06-06-2023 16:08:21 Emmo

Quote:

Na het laatste exemplaar reageert hij in de Finse krant Nya Aland dat 'er misschien een bovengrens moet worden gesteld aan de boete' voor te hard rijden. Ja. Stel je voor dat je écht last zou krijgen van zo'n boete.

06-06-2023 16:33:43 Jawel

Zo'n percentage van het inkomen kan ook nog grappig worden als ze daar het persoonlijk inkomen voor nemen. Stel je hebt een stel waarvan maar 1 partner een inkomen heeft. Dan zet je gewoon de partner zonder inkomen achter het stuur. Elk percentage van 0 blijft 0, dus gratis scheuren maar met die kar.

06-06-2023 16:47:33 allone

In Zwitserland wonen Zweden?



10 km te snel rijden kan ik nog begrijpen. Maar 82 ipv 50 is een groot verschil- vooral als het binnen de bebouwde kom was



06-06-2023 17:07:45 Jawel

@allone :

In Zwitserland wonen Zweden?

In Zwitserland wonen Zweden?



Dat zou best kunnen. En er zijn natuurlijk ook wel eens Zweden die op vakantie gaan.

06-06-2023 19:15:45 allone

Ik weet niet hoe dat werkt, als je in t buitenland een bekeuring krijgt.

Ik weet niet hoe dat werkt, als je in t buitenland een bekeuring krijgt. En of ze überhaupt de moeite doen buitenlanders te beboeten

