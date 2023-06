Toeristen in Spanje aangevallen door steenbok: Nederlandse vrouw (64) van klif geduwd

Twee Belgen en een Nederlandse vrouw zijn in Spanje aan de dood ontsnapt na een aanval door een berggeit. Een agressieve steenbok stootte een Nederlandse vrouw (64) van een klif, waardoor ze 20 meter naar beneden stortte. Daar belandde ze op een richeltje boven een loodrechte afgrond. Even later werden twee Belgische toeristen aangevallen.



De drie toeristen werden in Trevelez, in het berggebied de Alpujarras in de provincie Granada, tijdens een spectaculaire reddingsactie geëvacueerd. Ze werden alledrie overgebracht naar een ziekenhuis. Het incident vond plaats op zondag 28 mei en had volgens lokale media veel erger kunnen aflopen.



De Nederlandse vrouw (64) werd als eerste aangevallen omstreeks 15 uur. De steenbok dreef haar in de richting van een klif en stootte de vrouw aan, waardoor ze 20 meter lager terechtkwam op een richel boven een loodrechte afgrond van een vijftigtal meter. Ze brak bij de val haar beide polsen en zat vast op de richel.



Met behulp van een herder werden de hulpdiensten gealarmeerd. Terwijl die op zoek waren naar de vrouw, kwam echter een nieuwe oproep binnen van twee Belgen die waren aangevallen door de steenbok. Een van hen raakte daarbij bewusteloos en had verwondingen over heel het lichaam, de andere raakte tijdens zijn vlucht lichtgewond. De twee werden opgepikt door de helikopter en afgevoerd.



Door het slechte weer, met regen en wind, moest helikopter die de Nederlandse toeriste (64) zocht omstreeks 21 uur zijn activiteiten staken. Reddingswerkers die op de berg waren slaagden er ‘s nachts in de vrouw terug te vinden. Ze bleek onderkoeld en zou, als ze niet gevonden was, vrijwel zeker zijn omgekomen van de kou.



De reddingwerkers brachten de vrouw (64) naar een boerderij, waar ze de nacht doorbrachten. ‘s Ochtends werd de vrouw opgepikt door de helikopter en naar het ziekenhuis gebracht.



Boeren uit de omgeving vertelden aan ‘Canal Sur’ dat dergelijk agressief gedrag van steenbokken niet vreemd is bij de dieren, zeker niet wanneer ze zich in het nauw gedreven voelen.

