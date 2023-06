Na 20 jaar krijgt Australische gratie, vermoordde haar baby's mogelijk toch niet

20 jaar zat de Australische Kathleen Folbigg vast voor de moord op haar eigen kinderen. Haar twee dochters en twee zoons kwamen tussen 1989 en 1997 onder verdachte omstandigheden om het leven. Berouwvolle aantekeningen in de dagboeken van Folbigg wogen zwaar mee in haar veroordeling in 2003. Nu, twintig jaar later, zijn er grote twijfels over haar schuld. De Australische heeft gratie gekregen. Nieuwsmedia schrijven over 'een van de grootste gerechtelijke dwalingen' in de Australische geschiedenis.



Folbigg werd gezien als een van de beruchtste moordenaars in Australië. Haar baby's Patrick, Sarah en Laura werden alle drie nog geen 1,5 jaar oud. Een vierde kind, Caleb, stierf negentien dagen na zijn geboorte. Kathleen Folbigg hield altijd vol dat ze onschuldig was. De rechtbank achtte het begin deze eeuw bewezen dat zij haar kinderen zou hebben verstikt.



De ex-man van de Australische stond dagboeken af aan de politie waaruit zou blijken dat Kathleen Folbigg zich erg schuldig voelde over de dood van haar kinderen. Die dagboeken werden als schuldbekentenis aangedragen door de aanklagers. Zij kreeg 40 jaar cel opgelegd, wat in hoger beroep uitkwam op 25 jaar.



Een onderzoek in 2019 zou opnieuw hebben uitgewezen dat Folbigg drie van haar kinderen vermoordde, voor de dood van Caleb werd ze veroordeeld voor doodslag. Uit nieuw onderzoek komt nu naar voren dat Patrick, Sarah en Laura mogelijk stierven aan een uitzonderlijke genetische aandoening. Daardoor is 'gerede twijfel' ontstaan over haar schuld, schrijft The Sydney Morning Herald. Om die reden heeft de staat New South Wales besloten Folbigg gratie te verlenen.

Reacties

05-06-2023 12:20:25 venzje

Oudgediende







Je kunt je ook schuldig voelen omdat je de spontane dood van je kind niet hebt kunnen voorkomen. Dat is een heel menselijke reactie, maar allesbehalve een schuldbekentenis.

05-06-2023 12:33:41 allone

Oudgediende







Wat triest. Vreselijk. Om 4 kinderen te verliezen doordat ze een genetische afwijking hebben , niet te weten waarom, en dan ook nog 20 jaar de gevangenis in te moeten omdat mensen denken dat je een moordenaar bent.

Hoe hebben ze dat nu pas ontdekt? En voelt die ex zich niet schuldig?!?

05-06-2023 15:06:09 Mamsie

Oudgediende







Natuurlijk voel je je als ouder schuldig als je kind sterft.

Je heb het kind niet kunnen beschermen en het overlijden niet kunnen voorkomen.

Dat lijkt me heel natuurlijk en ook een extra belasting bij het onmetelijke verdriet. Vooral omdat er helemaal geen schuld is maar het toch gevoeld wordt.

Zijn er dan op die kinderen geen lijkschouwingen verricht? Zodat de werkelijke oorzaak van deze overlijdens gevonden kon worden?





05-06-2023 15:21:47 Grouse

Oudgediende







Gratie? Dat krijg je als je wel schuldig bent.

Het vonnis moet worden vernietigd.

