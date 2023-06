Kinderboerderij Beverwijk doet oproep: doneer je zonnebrandcrème voor varkens

Ook varkens genieten deze warme dagen van de zon. Maar ook zij verbranden als ze niet goed zijn ingesmeerd. Kinderboerderij De Baak in Beverwijk heeft een tekort aan zonnebrand, terwijl de dieren meerdere keren per dag moeten worden ingesmeerd. Daarom doet ze een oproep aan bezoekers om restjes zonnebrand te doneren.



Vooral vleesvarkens met weinig beharing kunnen na een dag zon roodverbrand zijn. Ze zoeken immers niet uit zichzelf de schaduw op. Maar ook de meer gepigmenteerde en behaarde soorten kunnen slecht tegen felle zon.



Belangrijk dus om ze meerdere keren per dag goed in te smeren. Dat kost echter liters zonnebrandcrème, en daarom doet de kinderboerderij een oproep. "Mocht u thuis nog restjes zonnebrand hebben van afgelopen zomer waar u niets meer mee doet dan zijn wij er heel erg blij mee", schrijft de kinderboerderij op Facebook.



Bezoekers kunnen de zonnebrandcrème aan de beheerders op de kinderboerderij afgeven.

Reacties

05-06-2023 10:21:39 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.153

OTindex: 7.810

Je kunt ook een flinke modderpoel voor ze aanleggen. Dan kunnen ze hun natuurlijke manier van zonbescherming zelf regelen.

05-06-2023 10:55:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.844

OTindex: 28.227

@venzje : Da 's vies! Daar kunnen de stadse kindertjes niet tegen.

05-06-2023 11:00:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.979

OTindex: 85.959

@venzje : een paar bomen zodat ze in de schaduw kunnen liggen?! Dat zou in koeien-/paardenweiden ook verplicht moeten zijn

05-06-2023 11:40:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.979

OTindex: 85.959



Soms heb ik medelijden met koeien die in de hitte buiten staan terwijl er nergens een boom is. Of 1 mager boompje waar ze echt niet allemaal onder passen @Emmo : oh ja? dat is me niet opgevallenSoms heb ik medelijden met koeien die in de hitte buiten staan terwijl er nergens een boom is. Of 1 mager boompje waar ze echt niet allemaal onder passen

05-06-2023 11:42:12 Emmo

Stamgast



WMRindex: 61.844

OTindex: 28.227

@allone : Die gevallen kunnen gerapporteerd worden en als de plaatselijke koddebeiers genegen zijn kan dit beboet worden. Er moet in een weiland een gelegenheid zijn om te schuilen. Hetzij in de vorm van een groepje bomen, maar kan ook en afdak zijn of iets dergelijks.

05-06-2023 11:44:54 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.153

OTindex: 7.810

@allone : Quote:

Ze zoeken immers niet uit zichzelf de schaduw op.

05-06-2023 11:58:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.979

OTindex: 85.959





: En ze zeggen altijd dat varkens zo intelligent zijn? @Emmo : ah @venzje : En ze zeggen altijd dat varkens zo intelligent zijn?

05-06-2023 12:04:37 venzje

Oudgediende



WMRindex: 22.153

OTindex: 7.810

@allone : Dat zeggen ze ook van mensen en die gaan bij zonnig weer massaal op blikkerende zandvlaktes liggen om huidkanker op te doen.

