Pensioen: Wie langer doorwerkt sterft eerder

Het is niet eerlijk: als je langer doorwerkt voor je met pensioen gaat ga je ook nog eens eerder dood, zodat je dubbel kort kunt genieten van je pensioen.



Door een wijziging van de pensioenwet in Spanje konden onderzoekers van een zeer grote groep gepensioneerden nagaan hoelang ze leefden na hun pensionering. De mensen die langer bleven werken gingen eerder dood.



De onderzoeker tegen Die Zeit: "We konden laten zien dat mensen die langer werken korter leven. Degenen die niet met pensioen gaan maar werken, hebben een 4,2 procentpunt hoger risico om te overlijden voor elk extra jaar werk tussen de 60 en 69 jaar."

Reacties

02-06-2023 17:41:56 Mamsie

Kijk, en dat is precies de reden dat Papsie en ik er allebei met 60 jaar mee opgehouden zijn. Geen zin om langer door te blijven werken voor een wat hoger pensioen.

02-06-2023 20:37:00 omabep

Oei, ik ben nog steeds lekker aan het werk, wel als vrijwilligster maar toch, de gewone uren die ik er ook voordien deed. Ik wil niet tussen 4 muren gaan zitten wachten tot ik dood ga. Dan maar wat vroeger, eenzaam zijn vind ik maar niets.

02-06-2023 21:05:22 De Paus

S Ik zing op mijn ouwe dag nog altijd mijn werklied:



Werken is een goede zaak

Maar doe het niet te hard

Nee, doe het niet te hard



Werken is een goede zaak

Maar doe het niet te hard

En vooral niet al te vaak.

02-06-2023 22:37:20 Grouse

Ik moet er niet aan denken. Dan zal ik toch maar eens overwegen om te stoppenIk moet er niet aan denken.

