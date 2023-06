Sap met een smaakje: Pornstar Martini 'zet kinderen aan tot drinken'

Een 5-jarige die om een Pornstar Martini vraagt. Als het aan DubbelFrisss ligt, kan dat. Het bedrijf lanceerde een alcoholvrije frisdrank met die naam. Ouders snappen er niets van, experts ook niet. "Is dit verstandig en getuigt het van moreel besef? Daar durf ik over te twijfelen", zegt een woordvoerder van verslavingsinstituut Jellinek.Tussen de appelsap en sinaasappelsap vind je sinds deze week in de supermarkt ook de nieuwste creatie van DubbelFrisss. De frisdrank-producent lanceerde de smaakjes Pornstar Martini – met passievrucht en limoen – en Strawberry Mojito, met aardbei en munt."Geef jij je kinderen een lekker drankje dat Pornstar Martini heet? En wat leg je ze uit als ze vragen wat dit betekent?", vraagt iemand zich op sociale media af. "Mijn mond viel open." "Niet normaal", schrijft een ander. "De grenzen vervagen tegenwoordig."Wim van Dalen, directeur van STAP Alcoholpreventie en bedenker van de campagne 'Zien drinken, doet drinken' vindt de nieuwe drankjes een slechte zaak. "De bekendheid van alcoholhoudende dranken wordt zo gebruikt om 0.0-drank te promoten", legt hij uit."En er zijn in toenemende mate studies die laten zien dat dit een negatieve impact heeft op kinderen." Zij raken zo gewend aan het gebruik van alcohol, zelfs zonder alcohol te drinken.Een woordvoerder van verslavingsinstituut Jellinek vindt ook dat de alcoholvrije Pornstar Martini 'kinderen ertoe kan aanzetten om te drinken'. "Als ik DubbelFrisss was, zou ik me daar ver van willen distantiëren."Bij Jellinek komen veel vragen binnen van ouders die zich afvragen hoe ze met dit soort drankjes moeten omgaan. "Kinderen mogen ook 0.0-bier drinken. Dat is niet verboden. Er zijn ouders die het wel leuk vinden om hun kinderen op een feestje ook zo'n drankje te geven. Wij raden dat natuurlijk af, omdat het alvast de gewenning creëert dat alcohol bij gezelligheid past."Officieel doet de producent niets fout. Strikte reclameregels gelden in Nederland alleen voor alcoholhoudende dranken. In het buitenland is dat anders geregeld. Zo moeten jongeren in Nieuw-Zeelandse supermarkten 18 jaar of ouder zijn om alcoholvrij bier te kunnen kopen.In Noorwegen mag géén reclame voor 0.0-drank gemaakt worden met dezelfde merknaam als een alcoholhoudende drank. Van Dalen zou graag zien dat de Noorse aanpak ook in Nederland wordt ingevoerd. "Producenten mogen dan niet langer de vertrouwde merknaam gebruiken. Dat is effectief."