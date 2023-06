Politie controleert Roemeense auto en vindt 4 gestolen schapen en een lam op de achterbank.

Geen onderschepte wapens, drugs of zwart geld dit keer bij een politiecontrole in het Belgische Dilbeek. Agenten betrapten een stel Roemeense dieven op heterdaad met hun levende buit op de achterbank. Er bleken vier schapen en een lam op de achterbank te 'zitten'.



De patrouille had begin vorige maand al beet. Het Belgische parket eist nu 12 maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. “Het is binnenkort Pasen en dat vieren wij met schapen- en lamsvlees”, gaven de bestuurder en zijn passagier als uitleg.



Puur toeval

Het duo blijft erbij dat ze de dieren niet wilden doorverkopen en dat er van diefstal met voorbedachte rade absoluut geen sprake was. “We hadden ze daarnet zien staan in een weide en besloten ze mee te nemen. Het was puur toeval”, aldus de veedieven. De rechter zal op 22 juni uitspraak doen in de opmerkelijke zaak.

Reacties

31-05-2023 18:39:42 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.947

OTindex: 85.908



Ik heb net 4 miljoen euro gestolen, heel toevallig.



Hoe groot was die auto met 5 schapen op de achterbank? Toeval.Ik heb net 4 miljoen euro gestolen, heel toevallig.Hoe groot was die auto met 5 schapen op de achterbank?

31-05-2023 23:33:40 omabep

Oudgediende



WMRindex: 10.264

OTindex: 3.182



Moeten ze eens in Roemenië proberen. Dus ze zien wat staan in de wei en nemen het zomaar mee? Zal de eigenaar leuk vinden dat zijn broodwinning ineens verdwenen is.Moeten ze eens in Roemenië proberen.

01-06-2023 01:04:25 HoLaHu

Oudgediende



WMRindex: 5.681

OTindex: 2.290

Quote:

“Het is binnenkort Pasen en dat vieren wij met schapen- en lamsvlees”, gaven de bestuurder en zijn passagier als uitleg.

Bij een slager dat vlees kopen is natuurlijk helemaal niet bij ze opgekomen? Bij een slager dat vlees kopen is natuurlijk helemaal niet bij ze opgekomen?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: